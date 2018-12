Ranking der größten deutschen Unternehmen In diesen Unternehmen gibt es fast (keine) Geschlechtergerechtigkeit

In den Führungsgremien von deutschen Unternehmen haben vor allem Männer das Sagen - immer noch: Nur jedes 14. Vorstandsmitglied ist weiblich. Das geht aus einer Studie der Boston Consulting Group (BCG) und der Technischen Universität München hervor.

Die Macherinnen haben für die Studie unter den hundert nach Börsenwert größten Unternehmen zudem untersucht, wie viele Frauen in den Aufsichtsräten sitzen. Hier ist der Anteil deutlich höher, jeder dritte Platz ist mittlerweile von einer Frau besetzt. "Die Frauenquote in Aufsichtsräten zeigt Wirkung", sagt Studienautorin Nicole Voigt.

Zwar sind die Werte etwas höher als im Vorjahr, der Anteil der Frauen in Führungspositionen verbessere sich aber nur langsam, sagt Rocío Lorenzo, eine der Autorinnen von BCG. "Bei gleichbleibender Geschwindigkeit dauert es noch beinahe neun Jahre bis zu einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis in deutschen Aufsichtsräten, in Vorständen sogar vier Jahrzehnte."

Zu ähnlichen Ergebnissen ist zuletzt die AllBright-Stiftung gekommen. Demnach haben Deutsche Dax-Unternehmen so wenige weibliche Vorstände wie kaum ein anderes Industrieland.

In der aktuellen Studie wurden zudem die Gehälter der Aufsichtsräte und Vorstandsvorsitzenden erhoben und mit denen der weiblichen Mitglieder verglichen. Auch hier zeigt sich ein Ungleichgewicht. In beiden Gremien erhalten Frauen nur rund 80 Prozent des Männergehalts.

Anhand der Ergebnisse der vier Werte - Frauenanteil in Vorstand und Aufsichtsrat sowie der jeweiligen Bezahlung - haben die Studienautorinnen die untersuchten Unternehmen in eine Rangliste gebracht.

Ranking zu Gleichberechtigung in Führungsgremien Diese Unternehmen schneiden am besten bzw. am schlechtesten ab Platz 2018 Unternehmen Platz 2017 Index 2018 1 AarealBank AG 5 80,44 2 Telefonica Deutschland Holding - 79,47 3 Grenke AG 4 75,08 4 Henkel AG & Co. KGaA 1 74,43 5 KWS Saat SE 6 74,00 6 Evonik Industries AG 3 73,91 7 Deutsche Lufthansa AG 10 72,31 8 Merck KGaA 8 72,25 9 Deutsche Börse AG 9 69,71 10 Fraport AG 18 69,09 11 Deutsche Telekom AG 13 67,65 12 Fuchs Petrolub SE 16 66,83 13 Deutsche Bank AG 12 65,97 14 Hamburger Hafen und Logistik AG 2 65,52 15 Siemens AG 15 64,75 16 Munich Re 14 64,61 17 BMW AG 17 64,16 18 Allianz SE 19 64,03 19 ProSiebenSat.1 Media SE 28 61,26 20 BASF SE 21 60,05 81 E.ON SE 80 32,00 82 Thyssenkrupp AG 68 31,92 83 Xing SE - 31,48 84 Aixtron SE - 31,22 85 Rheinmetall AG 74 31,19 86 Uniper SE - 30,60 87 Krones AG 47 30,25 88 Lanxess AG 79 30,14 89 Cancom SE - 29,89 90 Zalando SE - 28,76 91 LEG Immobilien AG 87 28,58 92 Takkt AG 90 27,50 93 Software AG 89 26,05 94 Pfeiffer Vacuum Technology AG - 20,83 95 Ströer SE & Co. KGaA 94 18,36 96 TLG Immobilien AG - 13,29 97 Deutsche Wohnen AG 98 8,33 98 Delivery Hero AG - 0 98 Nemetschek SE 98 0 98 United Internet AG 98 0 Quelle: BCG Gender Diversity Index 2018;

Je höher der Wert, desto geringer ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern

Je höher der Wert, den ein Unternehmen erhält, umso geringer ist der jeweilige Unterschied zwischen den Geschlechtern. 100 Punkte besagen demnach, dass Gleichberechtigung erreicht ist. Null Punkte gibt es hingegen, wenn Vorstand und Aufsichtsrat nur von einem Geschlecht besetzt sind.

"Einige Unternehmen verzeichnen große Fortschritte, wenn es um die Vielfalt in Vorständen und Aufsichtsräten geht", sagt Mitautorin Rocío Lorenzo - die volle Punktzahl erreicht aber keines der untersuchten Unternehmen. Auch ist die Ranking-Spitze dünn: Nur acht von 100 Unternehmen erreichen mehr als 70 Punkte.

Die Tabelle wird vom Kreditinstitut Aareal Bank mit 80 Punkten angeführt, gefolgt vom Mobilfunkanbieter Telefónica und dem Finanzdienstleister Grenke. Sie sind jeweils nicht im Deutschen Aktienindex vertreten. Erst auf Platz vier findet sich mit dem Konsumgüterhersteller Henkel ein DAX-Konzern.

Am Tabellenende stehen mit jeweils null Punkten die Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen AG, der Lieferdienst Delivery Hero AG, die Softwareingenieure von Nemetschek SE sowie der Internetprovider United Internet AG.

Die Schlusslichter zeigen, dass Geschlechtergerechtigkeit nichts mit dem Alter des Unternehmens zu tun hat, schreiben die Autorinnen: "Die Behauptung, dass gerade junge Unternehmen in Sachen Diversität besonders aufgeschlossen und fortschrittlich sind, lässt sich nicht verifizieren."