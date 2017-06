Höhere Erwerbstätigkeit Frauen tragen immer mehr zum Haushaltseinkommen bei

Frauen in Deutschland steuern anteilig immer mehr zum Haushaltseinkommen von Paaren bei. Nach Angaben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung ist sowohl bei kinderlosen Frauen als auch bei Müttern der prozentuale Anteil in den vergangenen 15 Jahren klar gestiegen.

Trugen Frauen in Partnerschaften im Jahr 1998 noch rund ein Viertel zum gemeinsamen Haushaltseinkommen bei, war es 2013 schon über ein Drittel. Das Institut begründet den Anstieg in seiner Erhebung mit einer allgemein höheren Erwerbstätigenquote sowie einer verbesserten beruflichen Qualifikation bei Frauen.

Auffällig ist, dass der Einkommensbeitrag von kinderlosen Frauen (von 30 auf 37 Prozent) nicht signifikant stärker angestiegen ist als der von Frauen mit drei oder mehr Kindern (von 16 auf 22 Prozent). "Aufgrund der verbesserten Angebote bei der Kinderbetreuung sind auch Frauen mit drei und mehr Kindern in der Lage, ihren Beitrag zum Haushaltseinkommen deutlich zu steigern", sagte Tim Aevermann vom Institut. Deutschland sei aber immer noch "weit entfernt von einer Auflösung der männlichen Ernährerrolle".

Mehr Arbeit, weniger Geld

Der zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, der am Mittwoch im Kabinett verabschiedet wurde, verdeutlicht dies: "Bei der Verteilung von Belastungen und Chancen zwischen den Geschlechtern geht es in unserer Gesellschaft immer noch ungerecht zu", erklärte Bundesfrauenministerin Katarina Barley (SPD). Bei der Gleichstellung habe sich zwar viel verbessert, "aber wir sind längst noch nicht am Ziel".

Demnach bringen Frauen deutlich mehr Zeit für unbezahlte Tätigkeiten im Haushalt und für die Familie auf als Männer, nämlich im Durchschnitt 87 Minuten täglich.

Gleichzeitig erzielten sie - sowohl pro Stunde als auch im Verlauf ihres Lebens - weniger Lohn. Um diese Schieflage messbar zu machen, entwickelte die Kommission eine neue Kennzahl, den "Gender Care Gap". Dieser liegt dem Bericht zufolge derzeit bei 52,4 Prozent, was bedeutet, dass Frauen "gut anderthalbmal so viel Zeit für Care-Arbeit" aufwenden wie Männer.