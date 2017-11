Studie Kleinere Betriebe werden häufiger von Frauen geführt als große

Frauen sind in den Chefetagen deutscher Betriebe weiterhin unterrepräsentiert. Im vergangen Jahr wurde nur jedes vierte Unternehmen von einer Frau geführt, wie aus einer repräsentativen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht, bei der 16.000 Betriebe in Deutschland befragt wurden.

Der Anteil der Frauen im Topmanagement ist demnach seit 2004 nur um zwei Prozentpunkte gestiegen. In der zweiten Führungsebene hat ihr Anteil dagegen um sieben Prozentpunkte zugenommen und liegt nun bei 40 Prozent.

Wie die Analyse zeigt, werden kleine Betriebe häufiger von Frauen geführt als große: In Großbetrieben mit mindestens 500 Beschäftigten lag deren Anteil in der ersten Führungsebene bei 13 Prozent, in Firmen mit zehn bis 49 Beschäftigten waren es 24 Prozent und in Betrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern 28 Prozent. Chefinnen arbeiten am häufigsten in Dienstleistungsbranchen, etwa im Gesundheitssektor, Erziehung und Bildung.

Mehr Chefinnen in den neuen Bundesländern

In Ostdeutschland ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft höher als in Westdeutschland. In Ostdeutschland wird etwa jedes dritte Unternehmen von einer Frau geführt, im Westen ist es nur jedes vierte. Zum Vergleich: Der Beschäftigtenanteil von Frauen beträgt in Ostdeutschland 48 Prozent, in Westdeutschland 43 Prozent.

Viele Unternehmen haben laut der Studie den Handlungsbedarf erkannt: Mehr als die Hälfte der Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern bietet mindestens eine Maßnahme zur Chancengleichheit oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf an - am häufigsten bei der Arbeitszeitgestaltung.

Chefinnen sind auch im öffentlichen Dienst unterrepräsentiert

Die Studie hat auch gezeigt, dass im öffentlichen Dienst jede dritte Führungsposition von einer Frau ausgeübt wird. Jedoch sind mehr als die Hälfte der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst weiblich. Gemessen am Beschäftigtenanteil sind Frauen deshalb im Öffentlichkeitssektor noch stärker unterrepräsentiert als in der Privatwirtschaft. Dabei gelten dort im Gegensatz zur Privatwirtschaft bereits seit vielen Jahren Gleichstellungsgesetze, die auch mehr Frauen in Führungspositionen bringen sollen.