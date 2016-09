Karriere von Fußballtrainern ... und raus bist du!

Fußballtrainer Louis van Gaal soll bitterlich geweint haben, als ihn der FC Barcelona rauswarf. Mirko Slomka schrieb einen gefühligen Brief an seine Fans, nachdem ihn der HSV gefeuert hatte.

Und Bruno Labbadia schimpfte in einem Interview mit der "SZ" einmal frustriert: "Es kann nicht sein, dass ein guter Trainer wegen ein paar schwächeren Spielen plötzlich ein schlechter Trainer ist."

Es gibt kaum einen Job, der emotional so viele Aufs und Abs mit sich bringt: An einem Wochenende regnet es Lob, am nächsten heftige Kritik, und das stets öffentlich und von allen Seiten.

Hinzu kommt, dass Trainer im Profifußball oft im Schleudersitz sitzen. Die Mannschaft schießt nicht die erhofften Tore? Der Trainer muss gehen. Es droht der Abstieg? Der Trainer muss gehen. Gerade wackelt womöglich der Stuhl von Schalke-Trainer Markus Weinzierl: Der Verein ist mit fünf Niederlagen in die neue Saison gestartet.

Der Hamburger SV hat allein in den vergangenen drei Jahren fünf Trainer eingestellt - und wieder verabschiedet. Keiner von ihnen hatte den Posten mehr als ein Dreivierteljahr. Zuletzt musste Bruno Labbadia gehen. Er war gerade einmal fünf Monate beim Verein.

Wie stecken die Trainer das weg? Mal besser, mal weniger gut, sagt Werner Mickler, 63. Er ist Sportpsychologe an der Hennes-Weisweiler-Akademie des DFB für angehende Fußballlehrer. "Die Trainer wissen: Wenn sie einen Vertrag mit einem Verein unterschreiben, unterschreiben sie auch gleich ihre Entlassung", sagt Mickler.

Meistens handelt es sich dabei zwar genau genommen um eine Beurlaubung: Die Trainer bekommen ihr Gehalt für die Vertragslaufzeit weitergezahlt - oder sie kassieren eine Abfindung.

Allerdings werde es mit jedem Rauswurf schwieriger, einen neuen Job zu finden, sagt Trainerberater Marc Kosicke. "Freigestellte Trainer haben auf dem Markt für die nächsten Monate und manchmal auch Jahre einen Nullwert", sagt er.

Und die Konkurrenz ist hart. Die Liste derzeit verfügbarer Bundesliga-Trainer auf der Plattform "transfermarkt.de" ist 35 Seiten lang.

Auch wenn er Trainer nicht unmittelbar in finanzielle Not bringt, ist ein Rauswurf psychisch nicht immer leicht zu verkraften."Es fühlt sich wie eine öffentliche Niederlage an", sagt Kosicke. Mickler fügt an: "Manche Trainer kennen das Geschäft, sie halten das aus. Andere leiden darunter."

Der Leistungsdruck sei heute so hoch, dass Trainer oft gar keine Chance bekämen, ihr Konzept zu verwirklichen, sagt Mickler. Das sei natürlich für viele enttäuschend.

Dazu kommt: Es ist leichter, einen Trainer zu feuern als die ganze Mannschaft. Der Coach muss also häufig seinen Kopf hinhalten für Fehler, die er nicht allein zu verantworten hat. "Es gibt in der Wirtschaftswelt keinen Job, der so öffentlich und ausgiebig jedes Wochenende beobachtet und diskutiert wird", sagt Mickler.

Seit Mitte der Neunzigerjahre bereitet Mickler den Trainernachwuchs auf die Herausforderungen des Profifußballs vor. "Es gibt Trainer, die besser im Jugendbereich aufgehoben sind, wo der Druck noch nicht so groß ist. Fußballlehrer sollten allerdings nicht jeden Jobverlust allzu persönlich nehmen. "Manchmal passt es einfach nicht mit dem Verein."

Und letztlich gilt auch für Fußballtrainer, was Arbeitnehmer in vielen anderen Berufen umtreibt: "Sie müssen oft mühsam lernen, an ihrem freien Tag auch wirklich abzuschalten", sagt Mickel. "Ich rate ihnen, nur in Notfällen ans Telefon zu gehen und etwas zu tun, was ihnen Spaß macht."