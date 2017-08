Gehaltsranking nach Branchen So viel verdienen Chefs in Deutschland

Wer vor allem das Ziel hat, am Monatsende ein hohes Gehalt überwiesen zu bekommen, sollte dort arbeiten, wo viel Geld herumliegt: in einer Bank. Eine Auswertung von 4825 Gehältern von Geschäftsführern in Deutschland zeigt, dass im Bankensektor am besten gezahlt wird - 186.642 Euro beträgt demnach das durchschnittliche Bruttojahresgehalt eines Bank-Geschäftsführers.

"Neben einem hohen Grundgehalt erhalten Chefs in der Regel hochwertige Firmenwagen, Aktienanteile und Provisionen", so Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de, dem Portal, das die Auswertung durchgeführt hat.

Dicht dahinter folgt die Chemiebranche (183.999 Euro durchschnittliches Jahresbruttogehalt) sowie die Autoindustrie (175.570 Euro). Im Vergleich am schlechtesten schneiden Geschäftsführer im Gesundheitswesen (90.509 Euro) und im Einzelhandel (82.476 Euro) ab.

Chefgehälter nach Branchen Branche Durchschnittliches Jahresbruttogehalt in Euro Banken 186.642 Chemie, Verfahrenstechnik 183.999 Autoindustrie 175.570 Pharmazie 173.289 Telekommunikation 161.120 Versicherungen 158.390 Konsum-und Gebrauchsgüter 158.019 Maschinenbau 157.298 Medizintechnik 155.519 E-Technik 150.734 Bekleidung, Textil 148.013 Baustoffe 146.892 IT-Systemhaus 141.928 Computer 139.245 Unternehmensberatung 136.210 Anlagenbau 135.142 Metall 126.910 Software 126.645 Energie, Wasser, Umwelt 122.439 Medien, Presse 121.183 Lebensmittel 120.538 Bau 112.001 Immobilien 108.937 Gesundheitswesen 90.509 Einzelhandel 82.476 Quelle: Gehalt.de

So wurden die Daten erhoben: Über die Seiten Gehalt.de und Gehaltsvergleich.com werden täglich mehrere tausend Daten erhoben, geprüft und ausgewertet. Zudem können Firmen ihre eigenen Daten in eine Datenbank eingeben, auch um sich zu vergleichen.

Für diese Untersuchung wurden Gehälter von 4.825 angestellten Führungskräften mit Personalverantwortung verglichen. Das Ranking wurde nach dem Median sortiert. Der Median beschreibt die Mitte aller Daten: 50 Prozent liegen über dem Wert, 50 Prozent darunter. Der Median ist daher genauer als der Durchschnittswert, der durch Ausreißer verzerrt werden kann.