Griechenland Reinigungskraft bekommt 15 Jahre Haft - weil sie Grundschulzeugnis fälschte

Eine Reinigungskraft soll in Griechenland eine 15-jährige Haftstrafe bekommen, weil sie vor 20 Jahren in einem Zeugnis eine Angabe fälschte. In der Bevölkerung hagelt es Kritik - nun will sich ein zweites Gericht mit dem Urteil befassen.