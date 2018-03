HSBC Britische Bank zahlt Frauen offenbar 59 Prozent weniger als Männern

Männer haben oft die besser bezahlten Jobs. Was in der internationalen Wirtschaft fast überall zutrifft, zeigt sich bei der britischen Bank HSBC besonders extrem. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, verdienen Frauen bei dem Institut in Großbritannien durchschnittlich 59 Prozent weniger als Männer.

Die Nachrichtenagentur bezieht sich auf einen Bericht zum Gender-Pay-Gap, den Europas größtes Geldhaus noch nicht veröffentlicht habe. Eine Sprecherin habe den Inhalt des Berichts bestätigt, schreibt Reuters. In Bezug auf die Boni, die vor allem den männerdominierten Bereich des Investmentbankings betreffen, beträgt der sogenannte Gender-Pay-Gap demnach sogar 86 Prozent.

Die Gehaltslücke sei die größte, die je von einer britischen Bank bekannt geworden sei und liege vor allem daran, dass dort viel weniger Frauen in Führungspositionen arbeiteten. Im vergangenen Jahr verdiente HSBC 17,2 Milliarden Dollar - und damit 142 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Gender-Pay-Gap ist in Großbritannien ein großes Thema. Im Januar hatten sechs der bekanntesten Radio- und Fernsehmoderatoren der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt BBC auf einen Teil ihres Gehalts verzichtet, um darauf hinzuwirken, dass ihre weiblichen Kollegen endlich so gut bezahlt werden wie sie selbst.

Auch in Deutschland gibt es eine geschlechtsabhängige Gehaltslücke, die seit Jahren fast unverändert ist. Werden Frauen und Männer mit vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit verglichen, liegt diese Lücke bei sechs Prozent.

Eine Journalistin hatte das ZDF verklagt, weil der Sender Frauen aus ihrer Sicht bei der Bezahlung benachteilige. Im vergangenen Jahr wies das Berliner Arbeitsgericht ihre Klage ab, weil es keine "ausreichenden Indizien für eine Diskriminierung" erkennen konnte.