EU-Vergleich Wo sind die Gehaltsunterschiede am größten?

Der Stundenlohn von Topverdienern ist in Deutschland im Schnitt fast vier Mal so hoch wie von Niedriglöhnern. Das ist das Ergebnis einer Datenerhebung von Eurostat. Die Statistiker der Europäischen Union (EU) verglichen europaweit jeweils die Bruttolöhne der Beschäftigten von den obersten und untersten zehn Prozent des Lohnspektrums.

Was die Gehaltsunterschiede betrifft, liegt Deutschland im europäischen Vergleich demnach im hinteren Mittelfeld, wie Eurostat am Montag mitteilte. Ganz vorne dagegen Schweden: Hier fällt die Differenz am geringsten aus. Topverdiener bekommen im Schnitt einen etwa doppelt so hohen Brutto-Stundenlohn wie Geringverdiener. Zwei bis drei Mal höher liegt der Lohn in Belgien, Dänemark, Finnland und Frankreich.

In Polen erhalten Topverdiener dagegen fast das Fünffache im Vergleich zu den Niedriglöhnern in ihrem Land. Ähnlich ist es Eurostat zufolge in Rumänien, Zypern, Portugal, Bulgarien und Irland. Die Statistiker bezogen sich dabei jeweils auf Zahlen aus dem Jahr 2014.

Auch zwischen den europäischen Staaten herrscht eine große Kluft. So bekommen Geringverdiener zum Beispiel in Rumänien brutto nur rund einen Euro Stundenlohn, in Litauen oder Lettland zwei Euro. In Deutschland sind es acht, in Schweden 14 und in der Schweiz knapp 20 Euro.

In der Gruppe der "obersten zehn Prozent" des Lohnspektrums sind die Unterschiede in Europa ähnlich ausgeprägt: Zwischen rund 40 und 50 Euro werden in Dänemark, Luxemburg, Norwegen und der Schweiz gezahlt. Rund zehn Euro sind es in Polen.

Die Statistiker verglichen auch die Löhne in verschiedenen Wirtschaftszweigen. Demnach zählen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen in allen EU-Staaten - außer in Irland - zu den bestbezahlten Jobs. Am schlechtesten zahlt fast überall die Gastronomie.