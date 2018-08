Arbeitsplätze im Wandel Große Räume, große Gedanken?

Als Britta Ankerson vor knapp drei Jahren den mittelständischen Maschinenbaubetrieb in der norddeutschen Provinz übernahm, tat sie dies mit einem festen Vorsatz: Sie würde sich nicht mit innenarchitektonischen Fragen aufhalten. Schreibtischauswahl, ergonomische Stühle, Farbgestaltung - nicht ihr Ding.

Zudem hieße es sonst nur wieder: "Typisch Frau - sorgt sich um das Design der Klingelschilder, während das Business den Bach runtergeht." Den Gefallen würde sie ihren Kritikern nicht tun.

Doch der Zeitgeist wollte es, dass innenarchitektonische Fragen jetzt auch Management-Fragen waren. Kreativität im Team, Kollaboration, knowledge-sharing - derlei Begriffe führte der Zeitgeist unermüdlich im Munde und ließ ihr keine Ruhe.

In Ankersons wohlsortierte Firmenwelt trat der Zeitgeist damals in Gestalt eines kongenialen Architekten aus der Großstadt. Er trug Plastikbrille, teure Sneakers und eine Menge englischer Vokabeln auf der Visitenkarte. Beziehungsweise in seiner job description bei LinkedIn, denn eine "Karte" (im Sinne von bedrucktem Papier) kam für einen Mann seines Formats und seiner Funktion selbstredend nicht in Frage.

Der Zeitgeist-Architekt erzählte Ankerson gefühlte vier Stunden von neuer Führungskultur und neuen Formen der Zusammenarbeit, leading from behind und so. Kurz: Einzelbüros gehen gar nicht mehr. Stattdessen: großzügige Gestaltung, helle und lichte Räume, Großraum. Mit Arbeitsplätzen, die sich jeder Mitarbeiter morgens neu aussucht ("fördert das out of the box thinking") und contact areas, wo sich, wer im Großraum noch nicht genug kommuniziert hat, zum instant talk mit Kollegen treffen kann.

Mit den Wänden in den Büros sollen auch die Mauern in den Köpfen weichen

Unter normalen Umständen hätte Ankerson den Architekten freundlich ignoriert. Doch auch einige ihrer leitenden Angestellten hatten neulich eine "neue Führungskultur" gefordert; und nur wenige Tage vorher hatte sie in ihrem Lieblings-Wirtschaftsmagazin einen Artikel über die Zusammenarbeitskultur im Silicon Valley gelesen, wo Großraumbüros als das Ding der Stunde angepriesen wurden: Mit den Wänden in den Büros sollten auch die Mauern in den Köpfen weichen. Wenn alle mit allen reden, mache das zwangläufig kreativer.

Also hatte Ankerson nicht nur zugehört, sondern auch einen nicht unerheblichen Betrag in den Umbau der Einzel- in ein schickes, lichtes, helles, kommunikationsförderndes Großraumbüro investiert. Alles schien in Ordnung. Bis Ankerson, kaum ein halbes Jahr nach Abschluss der Umbau-Maßnahmen, erneut über einen Artikel in ihrem Lieblings-Wirtschaftsmagazin stolperte.

Darin wurde über eine Studie der Harvard University berichtet, Titel "Der Einfluss des 'offenen Arbeitsplatzes' auf die menschliche Zusammenarbeit". Beunruhigendes Ergebnis: Großraumbüros führen nicht zu mehr, sondern zu deutlich weniger Kommunikation. Nach dem Wechsel von Einzel- in Großraumbüros, fanden die Wissenschaftler heraus, reduzierten sich die direkten Gespräche um rund 70 Prozent. Gleichzeitig stieg die Kommunikation über E-Mail und Messenger-Dienste rasant an. In den kleineren Büros sprachen die Mitarbeiter durchschnittlich 5,8 Stunden am Tag direkt miteinander - nach dem Umzug in den Großraum nur noch 1,7 Stunden. Angestellte, erklärten die Experten, entwickelten neue Strategien, um sich Privatheit zu schaffen - der Großraum hatte eine Art Abwehrreflex ausgelöst.

Super, dachte Ankerson bitter und kämpfte gegen den Reflex an, wutentbrannt zum Telefon zu greifen und den Zeitgeist in Sneakers und Plastikbrille gehörig zusammenzufalten. Das wäre zwar menschlich und zudem auch eine schöne Form direkter Kommunikation - doch würde es sie auch als eine unbedarfte Management-Novizin dastehen lassen, die jeder Führungsmethode hinterherläuft, ohne selbst eine überzeugende Strategie zu haben.

Stattdessen entwickelte Ankerson eine andere Taktik. Glücklicherweise hatten ihre Leute trotz Umbau-Durcheinander in den vergangenen drei Jahren sehr ordentlich gearbeitet. Die Firma stand prächtig da und war stark gewachsen. Mitarbeiter waren in Scharen eingestellt worden und brauchten Platz. Schon länger war daher ein Anbau in Vorbereitung.

Ankerson schnappte sich den Bauplan und machte mit einigen akkuraten Strichen aus dem angedachten Großraum-Anbau eine erkleckliche Reihe zauberhafter Einzelbüros. "Old style", wie der Architekt gesagt hätte, mit abschließbaren Türen, eigenen Schreibtischen für die Mitarbeiter und Kaffeeküche - aka meeting area.

Auch für die Frage, was aus dem frisch umgebauten Großraumbüro werden sollte, hat Ankerson eine Lösung: Eine Hälfte wird zum Konferenzraum - ein florierendes Unternehmen braucht schließlich repräsentative Räume, um die zahlreichen Kunden angemessen zu empfangen.

Die andere Hälfte wird Ankersons neues Büro. Licht, hell, offen - und ziemlich groß. Vielleicht einen Tick überdimensioniert für die Geschäftsführerin eines mittelständischen Betriebs - aber gutes Management braucht halt große Symbole. An einer Sache zumindest lässt ihr neues Büro keinen Zweifel mehr aufkommen: Führung ist eben immer auch eine Frage der Innenarchitektur.