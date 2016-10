Arbeiten im Großraumbüro Warum der Chef öfter mal weggucken sollte

Olivers Firma war eine der letzten, aber dann war auch dort klar: Eine neue Büroarchitektur muss her. Keine Einzelzellen mehr mit muffeligem Teppichboden und Gummibaum in der Ecke. Stattdessen: viel Glas, coole Betonträger, ein Raum für das ganze Team. Eigenbrötler adé, hier kommt die Transparenz! Ästhetik siegt über Muffeltum.

Jeder weiß, dass transparentes Arbeiten produktiver macht. Besserer Austausch mit den Kollegen, schnellerer Informationsfluss und ja, auch das spielt eine Rolle, weniger privates Surfen im Internet.

Oliver freut sich schon darauf, zu sehen, wie die neue Transparenz im Büro ihr effizienzsteigerndes Werk aufnimmt. Zuschauen ist dabei durchaus wörtlich zu verstehen. Zwar gibt es in der neuen Offenheit auch für Abteilungsleiter wie Oliver kein Einzelbüro mehr, doch weil die Personalabteilung durchaus in der Lage ist, zwischen Offenheit und Anarchie zu unterscheiden, dürfen die Führungskräfte an der Stirnseite des Raumes sitzen, auf einem minimal erhöhten Podest. Von hier aus hat Oliver sein ganzes Team im Blick - und was er sieht, gefällt ihm ganz hervorragend.

Alle sind hochkonzentriert. Oberschläger, der junge Familienvater, surft nicht mehr stundenlang auf Immobilienseiten, Holthusen hat ihr Strickzeug diskret in die Ecke gelegt, und sogar der phlegmatische Beermann blättert nicht mehr in Autozeitschriften, sondern arbeitet brav am Marketingplan für das übernächste Quartal. Vor lauter Glück ist Oliver drauf und dran, sich eine Runde seines Lieblings-Onlinespiels zu gönnen, verkneift es sich aber in letzter Sekunde. Transparenz gilt schließlich für alle.

Entspannter Arbeiten ohne Chef

Doch am Ende des Quartals, als die Personalmanager ihm die Performance-Faktoren seiner Abteilung präsentieren, tut sich ein Rätsel auf: Die Leistung ist so schlecht wie seit Jahren nicht. Fast alle wichtigen Projekte sind in Verzug geraten, mehrere harte Deadlines wurden gerissen. Die Personaler sind zerknirscht und ratlos: In anderen Abteilungen ist der Effekt ähnlich.

Oliver klagt sein Leid einem Freund, der Professor für Personalmanagement ist. Dieser ist nicht überrascht: "Ah, das Transparenz-Paradoxon! Immer wieder schön, es in der Praxis bestätigt zu sehen."

Der Effekt, den der Freund beschreibt, wurde von Wissenschaftlern der Harvard Business School erforscht und geht so: Was Oliver ein ganzes Quartal über wohlwollend beobachtete, war pures Theater. Seine Leute blätterten in Unterlagen, hackten auf der Tastatur rum oder tätigten hektische Anrufe - doch oft ohne Sinn und nur, um Beschäftigung zu demonstrierten. Sie simulierten Fleiß und Engagement - während sie in Wahrheit darauf warteten, dass Oliver den Raum verließ.

"Ha, ja klar, damit sie dann wieder stricken und in Autozeitschriften blättern können", empörte sich Oliver. "Wahrscheinlich nicht", entgegnete der Freund sanft. "Eher, um endlich mit der Arbeit anfangen zu können, ohne dass Du ihnen ständig über die Schulter schielst. Deshalb heißt es ja Transparenz-Paradoxon."

Tatsächlich ergab die Harvard-Studie einen Leistungsvorsprung von bis zu 15 Prozent bei Mitarbeitern, die etwas mehr Privatsphäre am Arbeitsplatz hatten. Ohne Chef im Nacken - und ohne Ablenkung durch die Kollegen - arbeiteten sie entspannter und effizienter.

Was also tun? Das ganze Konzept aufgeben wollte keiner. Die Kollegen von Human Resources wären traurig, und sie haben es eh schon nicht leicht. Um das luftige Design wäre es auch schade. Und um ganz ehrlich zu sein, hatte Oliver sein kleines Mini-Podest schon ziemlich ins Herz geschlossen.

Die Lösung war pragmatisch und effektiv und kam, natürlich, von seiner Frau. "Machst Du gar keine Dienstreisen mehr?", wunderte sich die Gattin eines Abends. Tatsächlich: Vor lauter Begeisterung über die neue Transparenz hatte Oliver seinen Podest-Posten kaum noch verlassen.

Das änderte er jetzt. Mindestens zweimal pro Woche legte er sich Auswärtstermine zu und den Rest der Zeit achtete er darauf, nicht länger als drei Stunden täglich an seinem Platz zu sein. Das bedeutete manchmal, dass er sich mit dem Laptop in die Kaffeeküche einer anderen Abteilung verkroch, was ein bisschen demütigend war, aber hey, wenn's dem Team nützt?

Und das tat es. Die nächsten Quartalszahlen waren deutlich besser, und die Personaler erkundigten sich begeistert, wie Oliver das geschafft habe. Sein Konzept wurde konzernweit zum Vorbild erkoren und er musste in allen Abteilungen Vorträge halten. Gute Sache, so lernte er endlich mal mehr kennen als nur die Kaffeeküchen.