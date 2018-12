Mein Leben als Headhunter "Mütter sind praktisch nicht vermittelbar"

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist in vielen Berufen jede Menge Platz. In der Serie "Das anonyme Job-Protokoll" erzählen Menschen ganz subjektiv, was ihren Job prägt - ob Tierärztin, Staatsanwalt oder Betreuer im Jobcenter.

"Ich vermittle vor allem Juristen und Assistenten an Kanzleien und in Unternehmen bis ins Topmanagement. Meist wenden sich die Unternehmen direkt an mich, aber es kann auch vorkommen, dass ich in sozialen Netzwerken jemanden entdecke, den ich dann einem Arbeitgeber vorschlage. Selten wenden sich auch Einzelpersonen an mich.

Ich führe seit sechs Jahren mehrere Bewerbungsgespräche in der Woche. Insgesamt habe ich im Jahr Kontakt zu rund zweitausend Menschen, Unternehmen und Bewerber zusammengerechnet. Etwa 30 Assistenten und fünf bis sechs Führungskräfte vermittle ich pro Jahr in neue Firmen. Davon kann ich sehr gut leben. Ich bekomme einen prozentualen Anteil des Jahresgehaltes der Person, die ich vermittelt habe, von ihrem neuen Arbeitgeber.

Die Kontakte entstehen meist über soziale Netzwerke, aber auch über mein eigenes Netzwerk. In der Juristenbranche kennt man sich und zufriedene Kunden empfehlen mich und kommen selbst gern wieder. Die meisten Arbeitnehmer sind sehr offen, wenn ich sie anrufe. Wir vereinbaren dann einen persönlichen Termin. Die Zusammenarbeit kann nur vier Wochen oder auch schon einmal mehrere Monate dauern.

Genauso aufgeregt wie mein erster Kunde

Dass ich mal Headhunter werde, hätte ich nie gedacht. Ich habe sehr gemütlich Politologie studiert und mir während des Studiums wenig Gedanken über berufliche Perspektiven gemacht. Nach dem Studium wurde ich arbeitslos, hielt mich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Aber ich kann mich gut ausdrücken und auf Menschen zugehen. Deshalb bewarb ich mich als Trainee in einer Personalberatung. Ich wurde genommen und merkte schnell: Das ist genau mein Ding!

An mein erstes Bewerbungsgespräch mit einem Kunden kann ich mich noch gut erinnern. Ich war unfassbar aufgeregt, mein Herz klopfte und meine Hände waren schweißnass. Vor mir saß ein Mann, Mitte vierzig, der seit etwa 15 Jahren kein Vorstellungsgespräch mehr erlebt hatte. Auch ihm schlug sein Herz bis zum Hals. Als er dann sagte, er sei aufgeregt, war ich ganz erleichtert. Wir grinsten uns an und das Gespräch entspannte sich.

Bei mir kann man ehrlich sein! Menschen, die zu mir kommen, sollten mir möglichst alles über sich erzählen, auch Dinge, die in Vorstellungsgesprächen bei Unternehmen nicht so gut ankommen. Immer wieder höre ich, dass Bewerber im Gespräch schon nach höheren Positionen fragen, für die sie noch gar nicht qualifiziert sind. Das kommt in der Regel nicht gut an.

Aufdringliche Bewerber sind unbeliebt. Neulich rief mich der Chef eines mittelständischen Unternehmens an. Ich hatte ihm einen Bewerber vermittelt, der eine Absage erhalten hatte und nun schon das dritte Mal bei ihm anrief, um ihn zu bitten, doch eingestellt zu werden. In solchen Momenten versuche ich dann, auf die Jobsuchenden einzuwirken.

Viele Bewerber überschätzen sich

Ob es Bewerber gibt, die nicht vermittelbar sind? Klar, immer wieder. Ich bezeichne sie gern als herausfordernde Persönlichkeiten. Dazu zählen Menschen, die nicht zuhören und keine Tipps annehmen können, aber auch Berufsanfänger, die denken, sie könnten direkt nach dem Studium das Gehalt eines Kollegen mit zehn Jahren Berufserfahrung verlangen.

Generell treffe ich oft auf Menschen, die sich überschätzen. Neulich saß ein mittelalter Mann vor mir, der einige Jahre im Amazonasgebiet die Bibel in verschiedene indigene Sprachen übersetzt hat. Nun wollte er in einer weltweit agierenden Kanzlei als Übersetzer arbeiten. Überraschung - es ist nichts geworden.

Praktisch nicht vermittelbar sind leider auch Menschengruppen, die selbst wenig dafür können: Mütter und Leute über fünfzig finden kaum einen Job. Bei Müttern sehe ich die Politik in der Verantwortung. Deutschland ist ein Land, das in diesem Bereich noch steinzeitlich agiert. Wie soll eine Frau denn von neun bis 18 Uhr im Büro sein, wenn ihr Kind schon um 14 Uhr aus der Schule kommt? Richtig, das geht nicht.

Frauen rate ich, in einer Branche zu arbeiten, in der es nicht viel Konkurrenz gibt. Dort sind sie dann nicht so leicht austauschbar. Aber langfristig muss die Politik ran und eine verlässliche Kinderbetreuung schaffen, damit Mütter auch unabhängig von Männern ihren Lebensunterhalt verdienen können.

Fachkräftemangel? Totaler Quatsch!

Menschen über 50 haben es auf dem Arbeitsmarkt noch schwerer. Unternehmen würden sie zwar einstellen - dafür, dass sie sich gut in ein neues Team einfinden, wollen sie aber nicht zahlen.

Der überall beschriebene Fachkräftemangel ist übrigens auch totaler Quatsch. Es herrscht lediglich ein Mangel an Menschen, die in allen Facetten des Lebenslaufes zu hundert Prozent auf die ausgeschriebene Stelle passen. Unternehmen müssen dringend flexibler werden.

Da draußen sind viele junge und motivierte Menschen, die gern arbeiten möchten und die, zum Beispiel wegen einer Ausbildung über den zweiten Bildungsweg oder einer schlechten Mathenote, keinen Ausbildungsplatz bekommen.

Vor allem jungen Menschen würde ich eins raten: Macht viele Praktika, probiert euch aus, lernt die Arbeitswelt kennen. Das habe ich selbst zu wenig gemacht."