Heiraten vs. Karriere Das Dilemma der Singlefrauen

Männer haben ein Problem damit, wenn Frauen intelligenter oder erfolgreicher sind als sie. Das klingt wie ein Vorurteil, aber tatsächlich stützen Studien diese These, zum Beispiel eine aus den USA übers Speeddating von Frauen und Männern.

Drei Wirtschaftswissenschaftler von den Unis Princeton, Harvard und Chicago haben jetzt außerdem herausgefunden, dass Frauen sich danach richten - und ihre eigenen beruflichen Ansprüche zurückschrauben, um ihre Chancen bei der Partnersuche nicht zu schmälern.

Dazu machten die Forscher zwei Experimente. Im ersten teilten sie Fragebögen an 355 Studenten aus, die sich für einen Masterkurs an einer amerikanischen Elite-Uni eingeschrieben hatten. Studiengänge für Masterstudenten seien ein "natürlicher Ort" für solche Forschungen, "weil viele Studenten einerseits in ihre beruflichen Karrieren investieren und andererseits nach einem festen Partner suchen", schreibt Leonardo Bursztyn, Wirtschaftsdozent an der University of Chicago, in der "Harvard Business Review".

Offiziell bescheiden

In den Fragebögen sollten die Studenten beantworten, wie viel sie in Zukunft arbeiten möchten, welches Gehalt ihnen vorschwebt, für wie ehrgeizig sie sich halten und wie viele Tage im Monat sie für den Job verreisen würden. Die Antworten sollten ans Career Center der Uni weitergeleitet und mit einem Berufsberater diskutiert werden.

In einem Detail waren die Fragebögen allerdings unterschiedlich: Auf einigen stand, dass die persönlichen Ergebnisse auch mit Kommilitonen besprochen werden würden. Auf den anderen stand, dass die Antworten im Kurs lediglich anonymisiert behandelt würden.

Wenn alleinstehende Studentinnen davon ausgingen, dass ihre Mitstudenten von ihren Präferenzen erfahren würden, antworteten sie deutlich bescheidener. Dann gaben sie ein durchschnittliches Gehalt von 113.000 Dollar statt 131.000 pro Jahr an, wollten angeblich nur sieben statt 14 Tage im Monat beruflich verreisen und weniger Stunden in der Woche arbeiten.

"Singlefrauen vermeiden Aktionen, die ihrer Karriere helfen"

Um auszuschließen, dass alleinstehende Frauen schlicht allgemein bescheidener in der Öffentlichkeit auftreten, schmuggelten die Forscher eine "Placebo-Frage" unter: Die Frauen sollten bewerten, wie gut sie sich schriftlich ausdrücken können. "Diese Fähigkeiten werden auf dem Arbeitsmarkt geschätzt, ziehen aber keine Benachteiligung auf dem Heiratsmarkt nach sich", schreibt Bursztyn.

In dieser zusätzlichen Frage unterschieden sich die Antworten allerdings nicht. Frauen in Partnerschaften und Männer antworteten auf alle Fragen ähnlich, unabhängig davon, wer Zugang zu den Antworten kriegen sollte.

In einem zweiten Experiment sollten sich 174 Masterstudenten für einen von drei möglichen Jobs entscheiden und ihre Wahl danach untereinander in Gruppen diskutieren. Wenn in ihrer Gruppe nur andere Frauen saßen, sagten 68 Prozent der Studentinnen, dass sie lieber 55 bis 60 Wochenstunden für ein höheres Gehalt arbeiten würden als 45 bis 50 Wochenstunden für weniger Geld. Wenn männliche Kommilitonen mit in der Gruppe saßen, wählten nur 42 Prozent der alleinstehenden Frauen den höher dotierten und stressigeren Job.

Die Forscher kommen zu dem Schluss: "Im Hinblick auf ihre Heiratsaussichten vermeiden Singlefrauen Aktionen, die ihrer Karriere helfen könnten." Das könne langfristige Konsequenzen für den Arbeitsmarkt haben, zumal viele Weichen für die Karriere schon früh gestellt würden, wenn die meisten Frauen noch Single sind.