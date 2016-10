Aufnahmetest für Journalistenschule Wer schafft das denn? 

Für Eillige: Hier kommen Sie direkt zu den Aufnahmetests



Nur 16 sind am Ende übrig geblieben. 16 aus 1800 jungen Leuten, die sich dieses Jahr für die Bewerbung um eine Ausbildung an der Henri-Nannen-Journalistenschule registriert hatten. Die Chancen auf einen der begehrten Plätze sind also gering - wer es nach Hamburg schaffen will, muss richtig was drauf haben.

Es ist schon schwierig genug, über selbst geschriebene Probetexte in die engere Auswahl zu gelangen. Aber da wird es dann für die letzten 70 wirklich hart: Drei Tage Test, 72 Stunden Dauerstress.

Zwei Tage sind für die Auswahlgespräche angesetzt. Am ersten Tag stehen eine Reportage, eine Schreibübung, ein Bildertest und der gefürchtete Wissenstest an. Beim letzten Mal war der Wissenstest einer der härtesten, den die Henri-Nannen-Journalistenschule je gestellt hat. Dieses Jahr war er einen Hauch einfacher, aber dafür umfangreicher.

Die Erfolgsquote hat das laut Schulleiter Andreas Wolfers kaum erhöht. "Die meisten lagen im Bereich zwischen 40 und 70 Prozent, der Beste schaffte 82 Prozent der Höchstpunktzahl." Alle Fragen konnte in den vergangenen Jahrzehnten noch nie jemand beantworten. "Ich halte das auch für schlicht unmöglich", so Wolfers, "dazu fragen wir zu viele Wissensbereiche ab".

Gesucht ist: fundiertes Halbwissen

Gesucht werden junge Leute mit fundiertem Halbwissen in möglichst vielen verschiedenen Themenwelten. In den vergangenen Jahren hat Schulleiter Wolfers bei den Bewerbern eine Veränderung festgestellt: "Ich habe den Eindruck, der Nachwuchs ist politisierter geworden, der Kenntnisstand in aktueller Politik nimmt deutlich zu."

Auch der Bildertest hat es in sich. Gezeigt werden Fotos von Politikern, Sportlern, Promis, Orten, Situationen - alles durcheinander. Insgesamt 32 Bilder.

Doch sehen Sie selbst und testen Sie sich im Triathlon des Wissens - beim Original-Aufnahmetest der Henri-Nannen-Schule vom April 2016:

