Homeoffice-Urteil Nächtlicher Sturz auf Kellertreppe kann Arbeitsunfall sein

Ein Versicherungsmakler aus Rheinland-Pfalz, der nachts um 1:30 Uhr auf der Kellertreppe gestürzt war, hat Anspruch darauf, dass sein Sturz als Arbeitsunfall überprüft wird. Die Berufsgenossenschaft hatte den Vorfall zunächst nicht als Arbeitsunfall anerkannt und eine Entschädigung abgelehnt.

Der Versicherungsmakler hatte daraufhin geklagt und jetzt vor dem Bundessozialgericht (BSG) Recht bekommen. Der Unfallschutz könne "nicht schon deshalb verneint werden, weil die Treppe nicht überwiegend dienstlichen Zwecken dient", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Urteil. Auch auf die Uhrzeit kommt es demnach nicht unbedingt an (Aktenzeichen: B 2 U 8/17 R).

Der Unfall war im April 2012 passiert, als der Makler nach eigenen Angaben nachts ein Softwareupdate auf den Firmenserver aufspielte. Der Server stand im Keller, das Büro das Mannes befand sich im ersten Stock. Dass der Mann im gleichen Haus auch wohnte, sei nicht entscheidend, stellten die Kasseler Sozialrichter fest.

Sie verwiesen den Fall zurück ans Landessozialgericht Mainz. Das muss jetzt prüfen, ob in der fraglichen Nacht tatsächlich ein Update installiert wurde - dann sei auch von einem Arbeitsunfall auszugehen.

Auch in einer zweiten Entscheidung stärkten die BSG-Richter die Rechte von Arbeitnehmern im Homeoffice. Hier war die Mitarbeiterin eines Münchner Unternehmens nach einem Arbeitstag auf der Messe auf dem Weg in ihr Arbeitszimmer zu Hause. Von dort sollte sie über die firmeneigene Software den Geschäftsführer in den USA anrufen.

Bepackt mit Notebook, Drucker und Messematerialien stürzte sie auf dem Weg in den Keller, wo sich das Büro befand. Dabei wurde ein Wirbel im Lendenbereich schwer und dauerhaft beschädigt. Auch hier hatte die zuständige Berufsgenossenschaft zunächst keinen Arbeitsunfall anerkennen wollen.

Zu Unrecht, wie es im Urteil heißt (Aktenzeichen: B 2 U 28/17 R). Wenn Mitarbeiter auf dem Weg zum Homeoffice verunglücken, müsse geprüft werden, ob der Arbeitnehmer eine berufliche Tätigkeit "subjektiv ausführen wollte". Danach müsse geklärt werden, ob die entsprechende Darstellung des Versicherten "durch objektive Tatsachen eine Bestätigung findet". Hierbei könnten Ort und Zeitpunkt des Unfalls wichtige Indizien sein. Im Münchner Fall gingen die Kasseler Richter von einem versicherten "Betriebsweg" aus und sprachen der Mitarbeiterin deshalb Unfallschutz zu.

Ähnlich hatte der BSG-Unfallsenat bereits 2017 zu einem Unfall in der eigenen Wohnung entschieden. Damals hatte eine Friseurmeisterin in ihrer Wohnung Geschäftswäsche gewaschen und war in dem Flur vor der Waschküche gestürzt. Weiterhin nicht versichert sind für Arbeitnehmer mit Homeoffice aber Wege in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus zu privat geprägten Tätigkeiten, etwa zur Toilette oder Teeküche.

Hier bleiben Arbeitnehmer, die im Betrieb tätig sind, besser geschützt. Sie sind zwar auf der Toilette oder in der Betriebskantine ebenfalls nicht versichert, auf dem Weg dorthin aber schon. Diesen Unterschied begründeten die Kasseler Richter damit, dass die eigenen vier Wände immer privat geprägt sind und privat gestaltet werden, während Arbeitnehmer im Betrieb keinen Einfluss auf die Gestaltung und damit auch auf die Sicherheit etwa einer Treppe haben.

