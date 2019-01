Homosexuelle Arbeitnehmer Lesben und Schwule schrecken vor Outing im Job zurück

Homosexuelle Arbeitnehmer fürchten in Deutschland offenbar noch immer, im Job diskriminiert zu werden. Nur etwa jeder Dritte outet sich gegenüber fast allen Kollegen in seinem Umfeld, wie eine Studie der Boston Consulting Group unter mehr als 4000 jungen Berufstätigen weltweit ergab.

In anderen Ländern sprechen Beschäftigte teils deutlich offener über ihre Homosexualität, so das Ergebnis der Erhebung. In den USA gab mehr als die Hälfte der Befragten an, dass die allermeisten Kollegen über ihre sexuelle Orientierung Bescheid wüssten, in Großbritannien waren es sogar fast zwei Drittel.

Nach wie vor ein Tabu

Für die Studie wurden lesbische und schwule Berufsanfänger außerdem gefragt, wie sie reagierten, wenn ihr Chef sich bei einem gemeinsamen Mittagessen nach ihrem Privatleben erkundigt. 42 Prozent der deutschen Befragten sagten, dass sie in einer solchen Situation gegenüber ihrem Vorgesetzten falsche Angaben über ihren Beziehungsstatus machten, indem sie verschwiegen, in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft zu leben oder vorgäben, alleinstehend zu sein.

"Die sexuelle Orientierung ist nach wie vor ein Tabu in vielen deutschen Unternehmen", sagt Studienautorin Annika Zawadzki. "Damit schaden sich die Unternehmen vor allem selbst, denn häufig ist ein offener Umgang im Job mit einer höheren Arbeitszufriedenheit verbunden."