Human-Capital-Ranking Deutschland fördert seine Bürger - aber Skandinavien macht's besser

Norwegen, Finnland und der Schweiz gelingt es am besten, das wirtschaftliche und berufliche Potenzial ihrer Bürger zu mobilisieren. Das hat eine Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) ergeben, die die Situation in 130 Ländern beleuchtet. Auf Platz vier und fünf landen die USA und Dänemark. Deutschland belegt in dem Vergleich Platz sechs.

Vor allem viele Länder Afrikas, Südasiens und des Nahen Ostens schaffen es der Untersuchung zufolge nicht, junge Menschen angemessen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Die Folgen sind: mehr Ungleichheit, weniger Chancen, kaum Zugang zu hochwertigen Arbeitsplätzen.

"Die vierte Industrielle Revolution verändert nicht nur die Arbeitswelt, sie erzeugt auch enormen Bedarf an neuen Fähigkeiten. Damit steht uns eine globale Talentkrise ins Haus.", bilanziert WEF-Chef Klaus Schwab.

Für den Human-Capital-Report untersuchte das WEF in den einzelnen Ländern vier Bereiche, die für das sogenannte Humankapital, also das Wissen und Können der Bevölkerung, wichtig sind:

- die Aufnahmefähigkeit der Bildungsinstitutionen,

- die Anwendung und Erweiterung der Fähigkeiten am Arbeitsplatz,

- die Ausbildung künftiger Arbeitnehmer, sowie die Fortbildung der jetzigen Generation

- die Breite und Tiefe der vermittelten beruflichen Kenntnisse.

Das Ergebnis: Weltweit sind nur 62 Prozent des "Humankapitals" vollständig entwickelt. Nur 25 Länder liegen bei der Entwicklungsquote jenseits von 70 Prozent, die meisten zwischen 50 und 70 Prozent, vierzehn Länder bleiben unterhalb von 50 Prozent.

Deutschland erreicht einen Wert von 74,3. Besonders gut steht die Bundesrepublik beim Niveau der Qualifizierung seiner Arbeitskräfte da. Hier erreicht Deutschland Platz zwei der untersuchten 130 Länder - bei der Verfügbarkeit dieser Spitzenkräfte aber nur Platz 12. Defizite sieht der Report bei der Eingliederung von älteren Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt.