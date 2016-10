Vergleich In diesen Bundesländern werden die höchsten Gehälter gezahlt

Wer besonders gut verdienen will, sollte sich im Süden der Bundesrepublik niederlassen. Die höchsten Gehälter werden bundesweit in Hessen gezahlt, durchschnittlich 10,7 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt. Das liegt vor allem an der Bankenmetropole Frankfurt. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen Baden-Württemberg und Bayern.

Das ergab eine aktuelle Auswertung des Gehaltsatlas 2016, für die mehr als 770.000 Vergütungsangaben verglichen wurden. Am niedrigsten sind die Gehälter demnach in den neuen Bundesländern. So wird in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen teilweise bis zu 25 Prozent weniger Gehalt gezahlt als im Bundesdurchschnitt.

Allerdings sind in den neuen Bundesländern die Gehälter für Führungskräfte vergleichsweise überdurchschnittlich, "vermutlich um für qualifizierte Bewerber weniger attraktive Lagen zu kompensieren und verantwortungsvolle, komplexe Positionen besetzen zu können", heißt es in der Studie.

Für Berufseinsteiger ist Baden-Württemberg das attraktivste Bundesland, gefolgt von Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Dort zahlen vor allem Großunternehmen und Konzerne hohe Gehälter. In Hamburg und Berlin liegen die Gehälter von Großunternehmen dagegen auf unterdurchschnittlichem Niveau.

"Städte wie Hamburg oder Berlin profitieren stark von ihrer Attraktivität für junge Leute. Ansässige Unternehmen müssen deswegen nicht ganz so tief in die Tasche greifen, wenn sie ihren Nachwuchs rekrutieren", sagt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.

Im Vergleich der Landeshauptstädte landet Stuttgart in diesem Jahr auf dem ersten Platz, dicht gefolgt von München. Düsseldorf und Wiesbaden liegen dahinter fast gleichauf. Auf dem fünften Platz kommt Mainz. Auch hier belegen die hinteren Ränge Schwerin, Magdeburg, Erfurt, Potsdam und Dresden.

Für die Erhebung analysierte Gehalt.de 747.490 Vergütungsangaben der vergangenen zwölf Monate von Beschäftigten in Deutschland und wertete diese nach den einzelnen Bundesländern aus. Der Bundesdurchschnitt ist der Mittelwert über die Gehaltsangaben aller Regionen und wird in der Auswertung mit 100 Prozent beschrieben. Anschließend werden die Mittelwerte je nach Bundesland ermittelt und diese mit dem Bundesdurchschnitt in Verhältnis gesetzt. Daraus ergeben sich neue Prozentwerte, die das Lohnniveau je Bundesland darstellen.