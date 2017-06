Rüstige Einzelhändlerin Rente? Ich bin doch erst 97!

62 Jahre lang hat Therese Schmid in ihrem Laden am Mohrenplatz gestanden, fünf Tage die Woche. Jetzt muss die 97-Jährige ihr Miederwarengeschäft schließen. Der Eigentümer des Ladenlokals in Garmisch-Partenkirchen hat ihr gekündigt. Bis zu ihrem 98. Geburtstag im August sollen die Regale leer sein. "Was bis dahin nicht verkauft ist, verschenke ich an Arme", sagt sie.

Fein säuberlich nach Konfektionsgrößen sortiert liegen in kleinen Schachteln Hunderte BHs und Spitzenhöschen. Auch Nachthemden, Bademäntel und String-Tangas gehören zum Sortiment. "Anspruchsvolle Wäsche", so nennt Schmid ihr Angebot - für das sich in den letzten Jahren immer weniger Frauen interessiert haben. "Seit 'Geiz ist geil' in Mode ist, bleiben die jungen Käuferinnen aus", sagt die alte Dame.

Zählen kann sie noch immer auf ihre zahlreichen Stammkundinnen. "Die kommen gerne zu mir, weil ich passende Modelle für Frauen mit schwieriger Figur habe", sagt sie. Die Frauen vertrauten ihrem Urteil: "Ich habe nie zu jemandem gesagt "Das ist schön", wenn es nicht gestimmt hat."

Mieder, Wäsche, Bademoden werden hier bald nicht mehr verkauft werden

Eigentlich ist Schmid gelernte Buchhalterin. Doch nachdem sie im Alter von 30 Jahren einen schweren Verkehrsunfall hatte, musste sie umlernen. "Ich hatte einen Sprung in der Decke", umschreibt sie humorvoll einen Schädelbasisbruch und Blutungen im Gehirn. Sie lag lange im Krankenhaus, das Kurzzeitgedächtnis war zeitweise beeinträchtigt. Mit autogenem Training kämpfte sich Schmid zurück ins Leben. Ihr Sohn war damals zehn Jahre alt, und sie musste allein den Lebensunterhalt verdienen: Der Mann war im Zweiten Weltkrieg in Russland gefallen.

"Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung", erinnert sich die 97-Jährige an ihren Start als Wäscheladenbesitzerin im Jahr 1955. "Mein Vorteil war, dass es damals in Garmisch nur ein Miederwarengeschäft gab." Und Schmid schaffte es, sich rasch eine Stammkundschaft aufzubauen.

Angst vor dem Leben als Rentnerin hat sie nicht. "Mir wird nicht langweilig. Ich lade alte Menschen zu mir nach Hause ein oder gehe mit ihnen ins Café." Außerdem lese sie gerne und schaue abends lange Fernsehen, am liebsten Diskussionsrunden und politische Sendungen. "Ich bin ein Nachtmensch, in der Frühe dafür eine Null."

Ihren Haushalt schmeißt sie noch weitgehend allein. Das Radfahren hat sie erst vor vier Jahren aufgegeben, nach einem Sturz. Zum Laufen nutzt sie mittlerweile Stöcke. Ob sie sich schon auf ihren 100. Geburtstag freut? "Ich nehme mir nichts vor", sagt Schmid. Nur eines: "Ich will kein Pflegefall werden."