Geburtshilfe Jens Spahn will Studium für Hebammen

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Geburtshilfe zu einem akademischen Beruf machen. "Die Anforderungen an Geburtshilfe steigen ständig", sagte Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Statt wie bisher an Hebammenschulen ausgebildet zu werden, sollen Hebammen und Entbindungspfleger zukünftig in einem dualen Studium auf den Beruf vorbereitet werden. Duale Studiengänge verknüpfen Vorlesungen und Seminare an einer Hochschule mit praktischer Arbeit, Studierende erwerben am Ende des Studiums einen Bachelor-Abschluss.

"Hebammen helfen beim Start ins Leben", sagte der Gesundheitsminister. "Dafür brauchen sie die bestmögliche Ausbildung - theoretisch und praktisch." Spahn setzt damit auch eine EU-Richtlinie um, nach der die Ausbildung für das Berufsfeld bis Anfang 2020 reformiert sein muss.

Der deutsche Hebammenverband fordert schon seit Langem, die Hebammenausbildung zu akademisieren. Bereits im Koalitionsvertrag hatten sich auch die Parteien darauf geeinigt, die Hebammenausbildung als akademischen Beruf umzusetzen. Darin steht außerdem, "zu einer flächendeckenden Versorgung gehören für uns (...) eine wohnortnahe Geburtshilfe, Hebammen und Apotheken vor Ort."

Seit einigen Jahren warnt der Hebammenverband zudem vor einer Verschlechterung der Hebammenversorgung. Es mangelt an Hebammen, es gibt zu wenig Kreißsäle - und das, obwohl in Deutschland immer mehr Kinder geboren werden.

Geburten in Deutschland Jahr geborene Kinder 2011 662.685 2012 673.544 2013 682.069 2014 714.927 2015 737.575 2016 792.131 Quelle: Statistisches Bundesamt

Insgesamt hat die Zahl der Hebammen zwar zugenommen, viele von ihnen arbeiten allerdings nur in Teilzeit. Um die Geburtshilfe zu verbessern, fordern Verbände generell bessere Arbeitsbedingungen für die Hebammen, mehr Gehalt und mehr Anerkennung.