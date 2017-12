Motivierter Mitarbeiter Rollfeld-Tänzer unterhält Flugreisende

Die Maschine steht am Rande der Startbahn, nichts bewegt sich - die öde Warterei gehört zu fast jeder Flugreise. Doch mit etwas Glück starten Sie vom Greater Rochester International Airport in New York. Und mit etwas Glück hat gerade der "Tarmac Dancer" seine Schicht, der Rollfeld-Tänzer.

Kyran Ashford arbeitet für JetStream Ground Services, eine Firma, die Flughafendienstleistungen anbietet. Und die setzt ihn manchmal beim Check-in ein, manchmal in der Gepäckabfertigung - oder auf dem Rollfeld als Einwinker. Ein Job also, in dem sich manch einer herumgeschubst fühlen könnte. Nicht so Ashford. Denn er macht den Flughafen zur Bühne.

Wenn er auf dem Rollfeld Flugzeuge einwinken soll, tanzt er mit Warnweste und Signalstab, beim Boarding rappt er die Hinweise zum Handgepäck.

Er sei glücklich, einen Job zu haben, bei dem er jeden Tag Tausende Menschen sehen könne, sagte er der Lokalzeitung "Rochester Democrat & Chronicle". "Wenn ich nur eine Person am Tag zum Lachen kriege, bin ich zufrieden. Dann hat sich meine Arbeit gelohnt."

Seit der Countrysänger Terry McBride Ashford im Oktober auf dem Rollfeld bei einer Tanzeinlage filmte und den Clip auf Facebook postete, hat der Flughafentänzer weltweit Fans.