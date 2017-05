Mein Leben als Reiseleiter "Ein Drittel der Leute sollte andere Reisen buchen"

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist in vielen Berufen jede Menge Platz. In der Serie "Das anonyme Job-Protokoll" erzählen Menschen ganz subjektiv, was ihren Job prägt - ob Tierärztin, Staatsanwalt oder Betreuer im Jobcenter.

"Ich habe Geschichte studiert und bin im Studium auf die Idee gekommen, mich als Reiseleiter zu bewerben. Mein erstes Ziel war Italien, ich war wahnsinnig aufgeregt und gespannt, ob ich das organisatorisch hinbekomme. Außerdem wollte ich nicht, dass jemand merkt, dass es meine erste Reise ist.

Überhaupt sagen wir es nie, wenn wir irgendwo zum ersten Mal hingeschickt werden. Das ist immer noch aufregend. Inzwischen arbeite ich seit 18 Jahren als Reiseleiter und möchte das noch sehr lange machen.

Für viele Kollegen ist Reiseleiter eher eine Phase als ein Beruf. Das liegt vor allem an zwei Dingen: Erstens sind die Arbeitszeiten hart und zweitens ist die Bezahlung nicht besonders gut, gemessen an der Ausbildung, die wir mitbringen: abgeschlossenes Studium, viele sind promoviert und arbeiten für Tagessätze zwischen 150 und 200 Euro - hinzu kommen eventuell Prämien, kleine Provisionen und Trinkgeld.

Manche Reiseleiter leben von dem Job, andere sind nur ein paar Tage im Jahr unterwegs. Zwischen zwei und 200 Reisetagen im Jahr ist alles denkbar - bei mir sind es rund 150. Manche arbeiten für mehrere Anbieter, ich habe einen festen Kunden.

Arbeitszeit ist von Sonnenaufgang bis spät in die Nacht. Die ersten Gäste stellen zum Frühstück schon Fragen, die letzten vor dem Schlafengehen. So komme ich auf Arbeitstage von 18 Stunden.

Man braucht gute Nerven

Pro Auftrag bin ich zwischen fünf Tagen und fünf Wochen unterwegs. Anfangs habe ich vor allem Reisen in Italien betreut. Aber für Kulturreisen ist das nur im Frühling und Herbst interessant. Im Sommer und Winter bin ich vor allem in Asien unterwegs.

Ein Reiseleiter sollte vieles mitbringen: Landeskenntnis, Allgemeinbildung, Fremdsprachen, aber auch Kommunikationsfähigkeit, Organisationstalent und Humor. Tourismus ist schließlich Unterhaltung. Es ist ein Job für Leute mit guten Nerven.

Wir müssen physisch und psychisch enorm robust sein. Du bist Dienstleister, musst da stehen und gut sein. Die Gäste interessiert es nicht, dass du deine Kinder vermisst.

Meist bin ich mit 15 bis 35 Leuten unterwegs. Die Reisegruppen ähneln sich. Typische Gäste sind Alleinstehende, Paare oder Freunde, vor allem Leute, die viel Zeit und genug Geld haben. Sie erwarten von ihrem Urlaub mehr als Rumsitzen oder Wellness und haben keine Lust auf die Organisation.

Wir hören immer das Klischee vom Studienrat auf Kulturreisen. Tatsächlich sind unter den Gästen eher Mediziner und Juristen, die sich für Kunst interessieren. Alles in allem haben wir ein sehr kultiviertes und angenehmes Publikum. Das sind oft interessante Bekanntschaften, aber mehr nicht. Wir lernen uns am ersten Tag kennen und verabschieden uns am letzten.

Anspruchsvoll sind alle

An unseren Gästen sehen wir zwei gesamtgesellschaftliche Trends. Die Überalterung und die Individualisierung.

Die Leute machen zwar Gruppenreisen, wollen aber, dass ich auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehe. Anspruchsvoll sind alle, im Allgemeinen kann ich diese Ansprüche erfüllen. Anstrengend wird es, wenn es um Betreuung geht.

Manche erwarten mehr als ich bieten kann und will. Die einen brauchen mehr Pausen, andere sind schusselig. Neulich war ich mit einer Dame unterwegs, die ihren Pass vergessen hatte. Da konnte ich dann erst mal mit ihr aufs Konsulat gehen. Auch Liebesbriefe habe ich schon bekommen.

Anstrengend wird es auch, wenn ich auf viele geistige, seelische und körperliche Gebrechen Rücksicht nehmen muss. Ich denke oft, dass ein Drittel der Leute besser eine andere Reise gebucht hätte, beispielsweise mit Arztbegleitung. Aber kaum jemand will sich eingestehen, dass er die braucht.

Ständig unter Strom

Wenn wir unterwegs sind, stehen wir Reiseleiter ständig unter Strom. Ich bin rund um die Uhr unter Beobachtung, alles wird registriert und alles interessiert: Was ich anhabe, was ich sage, wie ich es sage. Das führt dazu, dass wir unheimlich kontrolliert sind. Es gibt Kollegen, die versuchen das zu kompensieren, indem sie trinken. Auch Burn-out kommt oft vor.

Wenn ich im Hotelzimmer ankomme, mache ich zum Runterkommen gerne MTV an, dabei entspanne ich und komme wieder in der Gegenwart an. Bei Kulturreisen bin ich durchgehend von Geschichte und Kunst umgeben, etwas Gegenwart zwischendurch tut gut.

Wenn ich nach Hause komme, mache ich Dinge, die unterwegs nicht gehen: laut Musik hören, schlafen, stumpf rumsitzen oder Sport treiben. Auf der Reise bin ich komplett durchgetaktet, jeden Tag und jede Stunde. Zuhause genieße ich es, planlos zu leben.

Wenn jemand sagt, du hast es gut, du arbeitest dort wo andere Urlaub machen, dann sage ich, bewirb dich doch. Dann ist das Gespräch meist zu Ende. Nur wenige können sich das wirklich vorstellen. Nach den Reisen habe ich die Abrechnung und die Nachbereitung auf dem Tisch. Dann setze ich mich an die nächste Recherche.

Alles in allem habe ich dennoch viel freie Zeit. Dann reise ich gern mit meiner Familie an die Orte, die ich vom Arbeiten her kenne. Im Urlaub kann ich meinen Kindern alles zeigen und mir selbst in Ruhe die Dinge ansehen, für die sonst keine Zeit bleibt.

Meine Kinder haben sich ganz gut an meine Reisen gewöhnt. Für mich ist es hart, die Familie so lange nicht zu sehen. Alles in allem mag ich den Beruf sehr, ich bin gerne Generalist und lerne ständig dazu.

Es gibt übrigens einen typischen Reiseleiter-Albtraum: Du stehst mit einer Gruppe auf einem Platz und hast keine Ahnung wo. Passiert ist mir das noch nie. Aber den Traum träume ich immer wieder."