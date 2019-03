Eine gutbürgerliche Straße in Dortmund . Zwischen weißer Anwaltsvilla und Synagoge steht ein hellgraues dreistöckiges Haus, mehrere Stufen führen zu einer Glastür, daneben ein weißer Klingelknopf. Wer achtlos vorbeigeht, würde hinter der Fassade wohl kaum einen Zufluchtsort vermuten. Wer aber die Stufen hinaufsteigt, sieht die transparenten Buchstaben auf der Tür: Frauenübernachtung.

In dieser Einrichtung, die die Diakonie betreibt, erhalten Frauen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, kurzfristig ein Dach über dem Kopf. Leiterin Ilda Kolenda wünscht sich oft, sie könnte mehr Betten herbeizaubern, häufig sind hier alle Plätze belegt. Aber sie ist Sozialarbeiterin - und da lernt man vieles, nur zaubern eben nicht. Hier erzählt sie über ihren Berufsalltag.

Zur Person Diakonie Dortmund Ilda Kollenda, Jahrgang 1984. leitet die Frauenübernachtungsstelle der Diakonie in Dortmund. Das Haus bietet 20 Betten, zwei Notbetten und Plätze für Mütter mit Kindern. Außerdem gibt es weitere Noträume in Außenbezirken. Die Einrichtung ist eng vernetzt mit den Frauenhäusern in der Region. Dorthin werden vor allem Frauen vermittelt, die vor Gewalt in der Familie fliehen.

"Die Frauen, die hier klingeln, haben oft nichts mehr. Nur noch die Aussicht, auf der Straße zu landen. Hier bieten wir ihnen ein Bett in Gemeinschaftszimmern an, wo sie auch tagsüber bleiben dürfen. Sie können duschen, Wäsche waschen und in einer Gemeinschaftsküche Essen zubereiten. Es ist also keine klassische Notschlafstelle, in der man morgens die Räume verlassen muss.

Wir haben hier bewusst einen Rückzugsort für eine besonders schutzbedürftige Gruppe von Frauen geschaffen, an dem wir Sozialarbeiter unsere Hilfe anbieten. Zu uns kommen Frauen aus allen Schichten, die aus unterschiedlichen Gründen in eine Notlage geraten sind. Zunehmend suchen diejenigen eine kurzfristige Bleibe bei uns, die wegen nicht diagnostizierter psychischer Erkrankungen zwangsgeräumt wurden und durch alle kommunalen Hilfsangebote gefallen sind.

Bis zu 50 Prozent, die bei uns unterkommen, sind suchtkrank. Manche leben in einer Art verdeckter Obdachlosigkeit. Das heißt, sie wohnen mal hier, mal da. Wir lehnen grundsätzlich keine Frau ab - egal, in welchem Zustand sie vor uns steht. Einige leiden an HIV, Hepatitis und schweren Lungenerkrankungen.

Diakonie Dortmund Der Eingang der Frauenübernachtungsstelle

Es kommt vor, dass manche Frauen so erschöpft sind, dass ich sie erst einmal bis zur Dusche begleite. Berührungsängste darf ich hier nicht haben. Der größte Fehler wäre, Mitleid zu zeigen. Jede Frau weiß selbst am besten, in welcher Lage sie ist.

Es klopft an der Tür, eine junge Frau in einem rosa Jumpsuit blickt durch den Türschlitz. Ilda Kolenda sagt auf Englisch: "Ist dein Auge besser? Ich kann aber jetzt nicht, du musst noch etwas warten. Leg dich mal hin - komm erstmal zur Ruhe."

Als Sozialarbeiterin bekomme ich viel von dem Alltag der Frauen mit. In der Regel verbringen sie ihre Zeit hier auf dem Zimmer und versuchen, irgendwie abzuschalten. Natürlich erfahre ich auch, welche Rauschmittel gerade angesagt sind, auch wenn im Haus jeglicher Alkohol- und Drogenkonsum verboten ist.

Was mir bei dem Thema zunehmend Sorgen macht, sind die sogenannten Legal Highs. Das sind extrem billige, synthetisch hergestellte Rauschmittel, die im Netz legal zu kaufen sind. Die teils als Badezusatz deklarierten Substanzen haben psychoaktive Wirkstoffe, die sich extrem auf das Gehirn auswirken. Ich habe Frauen erlebt, die das Zeug drei Monate genommen haben und ziemlich desolat wirken. Die schlafen im Stehen ein, ihre Augen sind so leer und willenlos, wie ich es bei keiner anderen Droge beobachtet habe. Ihr Sprachzentrum ist in kürzester Zeit wie aufgelöst und zwar dauerhaft, wie mir scheint.

"Ich kann niemanden zwingen"

Ich biete natürlich jeder Suchtkranken Hilfe an. Doch ich kann niemanden zwingen, sich helfen zu lassen. Manche Frauen haben schlicht nicht mehr die Kraft, etwas zu ändern. Sie haben bereits mehrere Entzugsversuche hinter sich - ohne Erfolg. Das zu akzeptieren, ist eine Herausforderung in meinem Beruf.

Das Handy klingelt. Ilda Kolenda blickt kurz auf das Display und sagt: "Eigentlich habe ich heute frei."

Seit mindestens drei Jahren sind wir ständig überbelegt. Dann müssen wir die Frauen dezentral in anderen Räumen unterbringen, was die soziale Betreuung zunehmend komplizierter macht. Warum sich die Lage so verschärft hat? Es gibt mehr Altersarmut, mehr Konkurrenz um freie Wohnungen und mitunter weniger soziale Bindungen in den Familien. Außerdem ist unsere Einrichtung durch das Internet bekannter geworden.

Diakonie Dortmund Blick in eines der Übernachtungszimmer

In der Regel sollen die Frauen nach einem halben Jahr wieder eine Wohnung gefunden haben, manche aber bleiben länger bei uns. Und manche kommen immer wieder. Ich habe gelernt, genau hinzusehen und zuzuhören. Es kommt vor, dass Frauen völlig normal wirken - und sich erst bei längerer Beobachtung zeigt, dass sie eine schwere Psychose haben. Diese Erkrankungen sind nie von einem Arzt diagnostiziert worden. Die Betroffenen haben sich damit zuhause versteckt, ihren Zustand abgestritten.

Wir hatten hier eine Lehrerin, gut situiert, sprachlich gewandt, gepflegt, informiert - und doch fast obdachlos. Wie konnte es soweit kommen? Nach einigen Tagen bei uns zeigte sie einen psychotischen Schub. Sie sah überall Feinde, fühlte sich beobachtet. Mit diesen Zuständen hat sie es nie geschafft, ihre Rente zu beantragen, ihre Mieten zu überweisen und ihre Nachbarn in Ruhe zu lassen. Das führte zur Zwangsräumung, zu völliger Ablehnung aller kommunalen Hilfsangebote und schließlich zu uns.

Es klopft wieder an der Tür. Niemand reagiert.

Viele sagen: 'Mensch, das könnte ich nicht. All das Leid in deinem Job.' Dabei komme ich jeden Tag sehr gerne hier hin. Hier ist nichts wirklich planbar. Wer wann wie Hilfe braucht, das zeigt sich jeden Tag aufs Neue. Wir telefonieren viel mit Ämtern, unterstützen die Frauen beim Ausfüllen der Anträge auf Hilfeleistungen, informieren über Therapiemöglichkeiten.

Die Regelarbeitszeit reicht kaum

Dazu kommen die akuten Krisen, in der sich die Frauen befinden und unsere Aufmerksamkeit fordern. Wir arbeiten in Drei-Schichten, rund um die Uhr. Unser Team besteht aus acht Mitarbeitern. Ich habe eine 39-Stunden-Woche inklusive Wochenenddiensten, doch oft schaffe ich als Teamleitung gar nicht, alles in der Regelarbeitszeit zu erledigen.

Mir hilft beim Abschalten, dass ich ein stabiles privates Umfeld habe. Und natürlich gibt es immer wieder Lichtblicke, die mich im Job sehr glücklich machen. Etwa, wenn eine Frau wieder eine eigene Wohnung findet. Oder wenn eine Suchtkranke einen Entzug durchsteht.

Was mich aber am meisten durch den Tag trägt, ist der Humor. Ich habe gelernt, dass es ohne ihn einfach nicht geht. Wir haben es mit verzweifelten Menschen zu tun, die vom Leben die volle Breitseite abbekommen haben. Und jede Einzelne ist froh, wenn sie auf Menschen trifft, die mit ihr lachen. Und wir lachen hier tatsächlich sehr viel."