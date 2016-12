Jobsuche Bin 89 Jahre, mir ist langweilig, will arbeiten

20 Stunden pro Woche oder ein bisschen mehr könne er arbeiten, nicht zu anstrengend sollte es sein, die Branche egal. Zweimal ließ Joe Bartley aus dem britischen Küstenstädtchen Paignton seine Suchanzeige in der Lokalzeitung veröffentlichen: "Retten Sie mich davor, vor Langeweile zu sterben", schrieb der 89-Jährige. Und er wurde fündig: Ein Bistro stellte ihn als Kellner ein.

"Egal, wie alt du bist oder welchen Hintergrund du hast - du verdienst eine Chance", sagt Bistro-Besitzerin Sarah Martin. Die meisten Menschen brächten etwas mit, man müsse diese Qualitäten nur finden und fördern, zitiert sie der britische "Guardian".

"Viele Leute kommen zu uns, um nicht nur Kaffee zu trinken, sondern auch, um sich zu unterhalten", so Sarah Martin: " Deshalb ist Joe der perfekte Mitarbeiter." Genug zu erzählen hat der 89-jährige Weltkriegsveteran schließlich. "Old soldier, airborne forces" - alter Soldat, Luftwaffe - steht in seiner Anzeige, die ihn nun zu einer lokalen Berühmtheit gemacht hat.

Er sei, sagt Joe Bartley, ein bisschen erstaunt darüber: "Ich kann das gar nicht richtig glauben, es fühlt sich großartig an!"

Seit zwei Jahren ist der 89-Jährige Witwer. Mit dem neuen Job will er etwas gegen die Langeweile in seinem Leben tun - und Geld für die Miete verdienen.

Die Arbeit im Bistro war nicht das einzige Angebot, das ihn erreichte: Auch ein Bäcker aus dem Nachbarort hatte dem Rentner eine Stelle angeboten. Die Bäckerei war Bartley allerdings zu weit von seinem Zuhause entfernt.