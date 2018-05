Aktuelle Studie Sozialarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe sind überlastet

Wer in der Jugendhilfe arbeiten möchte, braucht Leidensfähigkeit - und das nicht nur bei den Fällen von Kindeswohlgefährdung. Auch im Hinblick auf die eigenen Arbeitsbedingungen müssen die Mitarbeiter in Jugendämtern einiges einstecken können. Das zeigt eine neue Studie, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde.

Im Auftrag der Deutschen Kinderhilfe haben drei Wissenschaftlerinnen der Hochschule Koblenz die Arbeitsbedingungen von Fachkräften des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) in Jugendämtern in ganz Deutschland untersucht. Sie stießen dabei auf so viele Mängel, dass sie zu einem fast schon fatalistischen Schluss kommen: "Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die derzeitigen strukturellen Rahmenbedingungen im System der Kinder- und Jugendhilfe eine professionelle sozialpädagogische Arbeit behindern."

Die wichtigsten Ergebnisse:

Die fast 13.400 Fachkräfte in deutschen Jugendämtern müssen zu viele Fälle bearbeiten. Während Experten empfehlen, dass sich ein Mitarbeiter um höchstens 35 Fälle gleichzeitig kümmern soll, halten nur zwei Drittel der Ämter (68 Prozent) diese Obergrenze ein. Einzelne ASD-Kräfte berichten, dass sie mehr als 100 Familien gleichzeitig betreuen müssen.

Die Zeit für Hausbesuche ist knapp, bei mehr als der Hälfte der Familienbesuche dauert das Gespräch noch nicht einmal eine Stunde. Denn: 63 Prozent der Arbeitszeit verbringen die befragten Sozialarbeiter nicht mit den Klienten, sondern damit, ihre Arbeit zu dokumentieren.

Gerade bei Berufseinsteigern sei angesichts der schlechten Arbeitsbedingungen die Fluktuation groß, schreiben die Forscherinnen. Für die betreuten Familien heißt das: Sie haben es in vielen Fällen immer wieder mit neuen Ansprechpartnern in den Ämtern zu tun. Gerade mal jede fünfte Familie (20 Prozent) erlebt keinen Wechsel des Sachbearbeiters, bei 52 Prozent wechselt die zuständige Fachkraft dagegen mehrfach.

Details zur Erhebung Welche Daten wurden ausgewertet? Den Teilnehmern der Studie wurde ein umfangreicher Fragebogen mit 120 Variablen vorgelegt, in dem nach den konkreten Arbeitsbedingungen, der materiellen Ausstattung und eigenen Erfahrungen gefragt wurde. Zusätzlich gab es weitere qualitative Interviews. Ist die Befragung repräsentativ? Nur bedingt. Für die Studie wurden rund 4,9 Prozent der Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst in deutschen Jugendämtern befragt, insgesamt 652 Mitarbeiter aus 175 Ämtern. Dabei wurden alle Bundesländer in etwa im Umfang ihrer Bedeutung berücksichtigt (Streuung von -5,5 bis +4 Prozent in Bezug zum Gesamtanteil an den Jugendämtern). Wie wurden die Daten erhoben? Die Daten wurden in drei Befragungswellen zwischen März und August 2017 per Fragebogen erhoben. Darüber hinaus gab es vertiefende Leitfadeninterviews mit zwölf Sozialarbeitern aus unterschiedlichen Bundesländern. Wer hat die Studie erstellt? Auftraggeber der Studie ist die Deutsche Kinderhilfe. Durchgeführt wurde sie von Kathinka Beckmann, Thora Elting und Sophie Klaes vom Fachbereich des Sozialwesens an der Hochschule Koblenz.

Rainer Becker, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe, warnt vor einer strukturellen Überlastung der amtlichen Kinder- und Jugendhilfe. Die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter sei zu hoch, auch fehle es in den Behörden oft an geeigneten Räumlichkeiten etwa für vertrauliche Gespräche, sagte Becker. Finanzielle Engpässe dürfen nicht dazu führen, dass Kinderschutz und Jugendhilfe auf Kosten von Spardiktaten vernachlässigt werde.

Andere Sozialarbeiter hatten außerdem über fehlende Diensthandys oder Fahrzeuge geklagt, so dass sie im Falle einer akuten Kindeswohlgefährdung nicht immer sofort reagieren können.

