So geht Arbeit Wie viel Jeck verträgt mein Job?

Sie haben ein Problem:

Sie sind neu in der Firma. Und Sie sind eine Irrsinnsstimmungskanone, zumindest immer dann, wenn sich das Jahr allmählich dem Aschermittwoch nähert. Wenn bei Ihnen dä Zoch kütt, dann wackelt der Dom. Tä-täh!

Allerdings sind Sie für den neuen Job nach Hamburg gezogen. Ein Ort, der sich zu Karneval in etwa so verhält wie eine fränkische Hochzeitsfeier zu Veganismus. Sie sind auf Karnevalsentzug - und noch in der Probezeit. Da haben Sie keinen Anspruch auf Urlaub.

Ihre heißgeliebten Prunksitzungen haben Sie noch an den Wochenenden erledigen können. Aber nächste Woche wird's richtig ernst: Da ist Rosenmontag, und Sie haben Dienst. Einen Narhallamarsch, bitte!

Das könnte helfen:

Wie so oft im Leben: Fragen. Mancher Arbeitgeber lässt sich von diesem Argument überzeugen: Es wird Ihnen schwerfallen, am Rosenmontag richtig bei der Sache zu sein, dann doch lieber gleich freinehmen - fragen darf man auch in der Probezeit. Andererseits: Gestrenge Vorgesetzte sehen das als Zeichen mangelnder Motivation. Müssen Sie selbst einschätzen, wie das bei Ihnen aussieht.

Bei strengen Chefs wird's schwierig. Denn es gibt kein Recht auf Konfetti. Selbst in den klassischen Narrenregionen Deutschlands sind die Karnevalstage keine gesetzlichen Feiertage. Frei hat damit nur, wer Urlaubstage hergibt.

Allerdings feiern viele Vorgesetzte ja selbst gern mit Helau. In Mainz, Köln und Co. geben deshalb viele Firmen der Belegschaft bis Aschermittwoch frei. Sie dürfen das frei entscheiden, da kann nicht mal der Betriebsrat dazwischenfunken (Warum sollte er auch?). Das hat das Landesarbeitsgericht in - klar - Köln entschieden (Aktenzeichen 7TaBV 77/12).

Macht der Betrieb das dreimal hintereinander, spricht man von einer betrieblichen Übung, das heißt, die Mitarbeiter dürfen davon ausgehen, dass es immer so ist. Wollen sie die freien Narrentage wieder streichen, brauchen die Firmen die Zustimmung der Arbeitnehmer. Außer, sie haben in den Jahren zuvor immer deutlich darauf hingewiesen, dass sie sich mit diesem einen freien Rosenmontag zu keinem weiteren verpflichtet sehen.

Ohne so ein Entgegenkommen der Firma müssen Sie auf jeden Fall Urlaub nehmen. Und wenn Sie den nicht kriegen, sollten Sie's mit Fassung tragen. Vor ein paar Jahren drohte ein verhinderter Narr in dieser Situation, dann eben krank zu feiern. Und wurde fristlos gekündigt. Völlig zu Recht, wie die Gerichte später entschieden.

Na gut, sie werden also am Montag bei den Pfeffersäcken im Büro sitzen und der Rhein ist weit weg. Wie können Sie den Phantomschmerz lindern? Kommt auf Ihre Tätigkeit an.

Eventuell ist es möglich, dass sie nebenbei die Übertragung der Karnevalszüge im Radio hören oder im Fernsehen sehen. Das sollten Sie aber unbedingt vorher mit dem Chef absprechen: Ihre Arbeit darf unter der Berieselung nicht leiden.

Bringen Sie den Fernseher selbst mit, muss auch dessen Einsatz genehmigt werden.

Selbst Kostüme sind im Zweifel genehmigungspflichtig, vor allem wenn Sie Kundenkontakt haben.

Und schließlich darf sich keiner der Kollegen an der rituell guten Laune stören, die Sie dann verbreiten. Bitte klären Sie das vorher. Gerade in Hamburg halten viele Leute schon ganz gewöhnliche Karnevalschlager für abmahnfähig.

Schließlich, fast unnötig zu erwähnen: Alkohol ist problematisch. Auch in diesem Punkt hat Ihr Chef das Weisungsrecht, er kann ihn kategorisch verbieten. Und wenn Sie so picheln, dass Sie einen Unfall bauen, kann Ihr Versicherungsschutz futsch sein.

Schlipse, Bützje - und sonst?

Nehmen wir mal an, Sie wären beruflich in Düsseldorf geblieben. Dann würden Sie wahrscheinlich am Rosenmontag mit der ganzen Abteilung auf dem Markt schunkeln gehen. Eine firmeneigene Karnevalsfeier hätte es auch gegeben. Vielleicht sogar zur Weiberfastnacht, ein Fest, das eindeutig von der Krawattenindustrie gepflegt wird, denn da schneiden Frauen den Männern die Schlipse ab. In so einer karnevalesken Firma wäre das alles wohl kein Problem, auch die "Bützje" nicht, die Küsschen, die im Karneval in annähernd gleicher Zahl ausgetauscht werden wie leergetrunkene Altbiergläser.

Wir wollen Ihnen den schönen Traum ja nicht verderben, aber: Auch hier kann es zu Streit kommen, der später die Gerichte beschäftigt. Was den Schlips angeht, sollten Sie sich sicher sein, dass Sie da wirklich mit der Schere randürfen. Es gibt ziemlich teure Krawatten.

Und bei den Bützjes helfen zwei bekannte Grundregeln. Erstens: Bützje ist Bützje, nichts weiter. Drückt Ihnen jemand mit "Helau" einen Schmatzer auf die Wange, heißt das nicht, dass er von Ihnen angefasst werden will. Und in dem Zusammenhang zweitens: Nein heißt nein, auch im Karneval.

Und jetzt einen Klatschmarsch!