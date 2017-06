Management trifft Mensch Karriere wollen alle, aber psst

Neulich hatte Sophie Gelegenheit, in die Gedankenwelt von Menschen einzutauchen, die ihr - Sophies - Unternehmen in Zukunft erfolgreich machen sollen: in die Welt von Bewerbern. Oder, wie es inzwischen heißt: Talenten. Denn von "Bewerbern" kann nicht wirklich die Rede sein, vor allem nicht in dem Sinn, dass Sophie mit irgendeinem Job in ihrer Recyclingfirma wedelt und ein Dutzend junger Menschen begeistert danach schnappt.

Natürlich wusste Sophie das schon, immerhin führt sie bereits seit fünf Jahren die Geschäfte des Unternehmens im Badischen. Längst bietet sie flexible Arbeitszeiten an, Fitnessstudio, Weiterentwicklung, wettbewerbsfähige Gehälter und vergisst in keinem Gespräch, auf die "intensive Feedback-Kultur" der Firma zu verweisen. Feedback ist den jungen Menschen wichtig, das hat Sophie schon oft gelesen.

Was den Talenten hingegen scheinbar gar nicht mehr wichtig ist, überraschte Sophie dann doch, und das nicht nur, weil es ein sehr zentraler Bestandteil ihrer "So attraktiv sind wir als Arbeitgeber"-Strategie ist: Der Begriff "Karriere", oder gar "Karriere machen" spielt im Denken der Talente offenbar keine Rolle mehr.

"Dienstwagen, Hierarchien, Tretmühle - nicht meine Welt"

So sagte etwa Bewerberin Anne zu Sophie: "Karriere interessiert mich nicht. Dienstwagen, Hierarchien, Tretmühle - nicht meine Welt. Ich will eine spannende Aufgabe und eine inspirierende Atmosphäre."

Sophie war irritiert. Immerhin spielt für sie, wie für viele ihrer Generation, "Karriere" durchaus eine große Rolle. Sie surfte dazu ein wenig im Netz und stieß auf eine Umfrage, wonach für 91 Prozent der Bewerber ein "gutes Leben" davon abhängt, ob sie es schaffen, einen "guten Job" zu ergattern. Nach der von Arbeitgebern wie Sophies Recyclingfirma gern bemühten Aussicht auf "Karriere" kräht dagegen offenbar kein Hahn.

In der Umfrage konnten die Teilnehmer in Freitextfeldern eintragen, welche Faktoren einen guten Job ausmachen. In den mehr als 6000 Einträgen wurden am häufigsten "Geld" und "Klima" genannt - der Begriff "Karriere" fiel dagegen nur rund 30 Mal. Misslich also, wenn sich in der Arbeitgeber-Kommunikation nach wie vor alles um den neuen Igitt-Begriff dreht: Karriere-Websites, Karrieremessen, Karriere-Coaches und noch vieles mehr.

ANZEIGE Klaus Werle:

Ziemlich beste Feinde Absurdes aus der Arbeitswelt Ullstein Taschenbuch, 240 Seiten; 8,99 Euro

Sophies erster Impuls war, sämtliche Texte, Bilder und Veröffentlichungen rund um ihr Employer Branding einzustampfen und noch stärker auf das zu setzen, was die Talente in Gesprächen und zahlreichen Umfragen immer wieder angeben: Sinn in der Arbeit, persönliche Weiterentwicklung, wertschätzende Führung.

Doch dann blieb sie noch mal an der Sache mit den Freitextfeldern hängen und dass darin so oft "Geld" genannt wurde. Ein kleines Detail, das ihr beim ersten Lesen entgangen war - und dass die angebliche Karriere-Aversion der neuen Generation plötzlich in einem ganz anderen Licht zeigte: Keine Karriere machen, aber trotzdem viel Geld verdienen wollen - das ist ein schönes Ziel, gegen das auch Sophie nichts einzuwenden hätte.

Nur: Es ist auch ein wenig, nun ja, widersprüchlich. Oder? Nach einem zweiten Gespräch mit Anne, dem karriere-aversen Jungtalent - zeigte sich: Wer etwas kann, will es auch zeigen, und dafür auch gewürdigt werden. Der Vorgang soll jetzt aber nicht mehr "Karriere" heißen, weil das so angestrengt und verbiestert klingt, und dabei geht es heute doch um Lockerheit und Achtsamkeit und allgemeines Gechilled-Sein. An den grundlegenden Mechanismen ändert sich jedoch: nichts. Es ist also nur eine Frage des Wordings.

Karriere machen, ohne Karrierist zu sein

Wenn Sophie die Sache mit den Talenten und der neuen Karriere-Unlust, die eigentlich keine ist, jemand anderem erklären muss, gerät sie trotzdem noch regelmäßig ins Schlingern. Schlaflose Nächte bereitet ihr das aber nicht mehr. Schließlich hat sie seit einigen Tagen eine Expertin an Bord: Anne wird dazu ein schickes Konzept verfassen und auf dieser Basis die komplette Arbeitgeber-Kommunikation der Recyclingfirma umkrempeln. Motto: Karriere machen, ohne Karrierist zu sein.

Wenn Anne das gut macht, das hat Sophie ihr bereits angedeutet, steigt sie auf. Natürlich nicht im Sinne einer klassischen Beförderung, denn Anne will schließlich keine Karriere machen. Aber etwas mehr Verantwortung, mehr Geld, vielleicht eine Assistentin, dagegen hätte Anne nichts einzuwenden. Hauptsache, das Klima bleibt entspannt.