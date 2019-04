"Meine Familie war für mich der ausschlaggebende Grund, in die private Marktwirtschaft zu wechseln", sagt Andreas Seidel. Mehr als 14 Jahre lang war Seidel Soldat bei der Bundeswehr. Zum Schluss beschäftigte er sich für die Nato mit strategischer Kommunikation und psychologischer Kriegsführung.

Als ihn sein kleiner Sohn beim Wiedersehen nach einer vierwöchigen Übung nicht mehr erkannte, beschloss der Offizier, nach einer Alternative zu suchen: "Es war absehbar, dass bei der Armee zu bleiben bedeuten wird, weiterhin in die Auslandseinsätze zu gehen."

Zwar sind die Berufsbilder und Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr in den vergangenen Jahren deutlich vielfältiger geworden, die generellen Nachteile gegenüber der Privatwirtschaft sind jedoch geblieben: Fremdbestimmte Umzüge etwa oder gefährliche Auslandseinsätze in Ländern wie Afghanistan oder Mali.

Erste Bewerbung führt direkt zur Karriere

Heute kümmert sich Seidel als Senior Manager um die Sicherheit von Mitarbeitern, Waren und Gebäuden von Amazon in Deutschland, Polen und Österreich. "Ich habe in den letzten fünf Jahren durch Leistung eine Stellung erreicht, die mich auf die strategische Ebene gehoben hat." Ein derartiger Aufstieg wäre ihm bei der Bundeswehr nur mit langen Wartezeiten gelungen, sagt der 37-Jährige. Es war der erste Job, auf den er sich beworben hatte.

Amazon beschäftigt in Deutschland eigens einen Military Recruiter, der für das Unternehmen nach Zeitsoldaten speziell für Führungspositionen sucht. Damit ist der Versandhändler bei weitem nicht allein.

Die Deutsche Bahn hat bereits 2014 eine Kooperation mit dem Berufsförderungsdienst der Bundeswehr (BFD) abgeschlossen. "Das war damals rechnerisch schon ein logischer Schritt, weil die Bundewehr jedes Jahr 15.000 Menschen in die freie Wirtschaft entlässt und pro Jahr weit über 10.000 Menschen einstellen", sagt Detlef Albrecht, der für die Bahn Soldaten anspricht.

Offene Positionen und Karrierewege werden seither direkt in den Kasernen an das Zielpublikum kommuniziert. Um neue Jobs vorzustellen, veranstaltet die Bahn eigene Soldatentage.

Arbeitgeber schätzen Qualifikationsniveau

Viele Berufe, die bei der Bundeswehr ausgeübt werden, seien auch für die Deutsche Bahn interessant, sagt Albrecht. Mechatroniker oder Lkw-Fahrer könne man oftmals eins zu eins übernehmen. "Die Bundeswehr hat den Anspruch zu sagen: 'Jeder der zu uns kommt, den veredeln wir, den qualifizieren wir weiter.' Und wir merken, dass die gut ausgebildet kommen", so der Personalleiter.

Hauptsächlich suche die Bahn unter den Soldaten allerdings Quereinsteiger. Etwa Leute, die sich zum Fahrdienstleiter ausbilden lassen und anschließend in den Leitstellen die Züge durch das Schienennetz navigieren. "Das sind gewissenhafte Leute, die wirklich wissen, was sie tun", so Albrecht.

Bei der Vorbereitung auf die Karriere nach der Bundeswehr soll der Berufsförderungsdienst (BFD) die Zeitsoldaten unterstützen. Je nach Länge der Dienstzeit stehen dazu Gelder für Fort- und Ausbildungen zur Verfügung. Die zukünftigen Ex-Soldaten können vieles beantragen - vom Rettungsschwimmerkurs bis zum Auslandsstudium.

Als Dienstherr habe die Bundeswehr eine Fürsorgepflicht, sagt Markus Krämer, Oberregierungsrat beim BFD in Köln. "Wir sorgen dafür, dass die Soldatinnen und Soldaten auf dem Arbeitsmarkt angemessen integriert werden." Der BFD kooperiere mit mehr als 4500 Unternehmen - allerdings nur mit etwas mehr als einer Handvoll so eng wie mit der Bahn.

Hauptsächlich vermittelt der Berufsförderungsdienst Soldaten in den öffentlichen Dienst, sagt Krämer. Derzeit liege die Quote bei 31 Prozent, Tendenz steigend. Oftmals werden Stellen in Behörden für Soldaten vorbehalten. Waren sie mindestens zwölf Jahre bei der Bundeswehr, stehen ihnen unter bestimmten Voraussetzungen zehn Jahre lang Ausgleichszahlungen zu, falls sie in ihrer zivilen Stelle im öffentlichen Dienst weniger verdienen als beim Militär.

Gerade solche komfortablen Aussichten machen den BFD oftmals unflexibel, kritisieren einige ehemalige Zeitsoldaten. Ansprechpartner in den Kasernen könnten oftmals nicht nachvollziehen, warum jemand lieber in die freie Wirtschaft will. Auf entsprechende Fördermaßnahmen seien sie nicht vorbereitet. "Das mag von Standort zu Standort vielleicht unterschiedlich sein, aber man muss sich da pro-aktiv drum kümmern, die Informationen zu bekommen", sagt Marcus Biermann.

Als Feldwebel hat er sich mehr als neun Jahre lang mit Panzerhaubitzen und Materialbewirtschaftung beschäftigt. Er sagt, bei der Genehmigung von Förderprogrammen seien die Soldaten auch auf wohlwollende Vorgesetzte angewiesen. "Es herrscht der weit verbreitete Glaube, man könne erst kurz vor Dienstzeitende die Angebote des BFD wahrnehmen", sagt er. "Dass das auch schon währenddessen möglich ist, wird aber nur sehr wenig kommuniziert - warum auch immer."

Gerade für Truppendiener, wie er einer war, sei das ein Problem, so Biermann. Sie sind die Kämpfer. Im Gegensatz zu Fachdienern machen sie bei der Bundeswehr keine Ausbildung, die in ähnlicher Weise auch in der freien Wirtschaft existiert. Auf der Suche nach einem Logistikunternehmen, über das er ein duales Studium machen konnte, kam Biermann in der Realität ungelernter Bewerber an. Weit mehr als 50 Bewerbungen habe er verschickt, bis er einen Praktikumsplatz bei einem mittelständischen Unternehmen fand.

Wenn Soldaten ihren Marktwert falsch einschätzen

Die Macher der Jobbörse dienstzeitende.de empfehlen Soldaten, sich frühzeitig über die nötigen Voraussetzungen für die angestrebte Karriere zu informieren. Auch um abschätzen zu können, wann man nach Fortbildungen oder Studium überhaupt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht.

Personalabteilungen machen zudem die Erfahrung, dass ehemalige Soldaten oftmals den Wert ihrer Qualifikation und marktübliche Gehälter falsch einschätzen - meist zu niedrig. Wer sein gesamtes Arbeitsleben lang Besoldungsscheine empfangen hat, die quasi nur einen Nettowert ausweisen, hat oftmals schlicht keine Ahnung davon, welchen Unterschied Steuern und Gebühren zwischen brutto und netto machen.

Für Unternehmen wiederum ist es eine Herausforderung, dass Zeitsoldaten als unmittelbare Bewerber meist ausfallen. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie über die spätere Karriere entscheiden, ist das Ende der Dienstzeit oftmals noch Monate oder Jahre entfernt. Personalabteilungen planen hingegen selten mehr als ein halbes Jahr im Voraus, sagt Detlef Albrecht von der Deutschen Bahn. "Da hilft es meist nur, in losem Kontakt zu bleiben und immer mal wieder zu schauen, was gerade angeboten wird."