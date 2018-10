Rat vom Jobcoach Mann oder Frau - wessen Karriere ist wichtiger?

Das Problem:

Tanja und Daniel sind seit zwei Jahren verheiratet und Eltern eines einjährigen Sohnes. Sie will jetzt wieder in den Beruf einsteigen, er will seinen Job wechseln. Nun hat er ein Angebot als Geschäftsführer in einer Kleinstadt in Bayern bekommen. Und sie ein Angebot für den Wiedereinstieg im Vertrieb eines neuen Arbeitgebers in Düsseldorf. Sie wollen wissen: Wohin soll es gehen? Und: Wer hat Vorrang?

Karriereberaterin Svenja Hofert antwortet:

Im Berufsleben hinken leider noch immer viele Frauen den Männern hinterher: Die Gehälter entwickeln sich bei ihnen nur so lange gleich, bis Kinder kommen. Danach geraten Frauen fast immer ins Hintertreffen. Auch ins Top-Management gelangen sie nur selten.

Damit wollen sich viele der jetzt 30- bis 40-jährigen Männer und Frauen zwar nicht abfinden. Und doch sind es am Ende fast immer die Männer, die objektiv die besseren Jobs angeboten bekommen, also die mit dem höheren Gehalt und den Karrierechancen.

Insofern ist Tanjas und Daniels Situation typisch. Und das Naheliegende wäre jetzt, dem Mann zu folgen. Sicher werden das auch die Freunde raten. Daniel kann ja mehr zum Familienunterhalt beitragen. Und überhaupt, diese Karrierechance!

Aber machen wir uns nichts vor: Diese Entscheidung könnte den Anfang vom Ende der partnerschaftlichen Augenhöhe markieren. Schon bald wird Daniels nächste Gehaltsrunde Tanjas nächsten Karriereschritt noch schwieriger machen. So entsteht ein Teufelskreis, in dem die Frau immer weiter ins Hintertreffen gerät.

Was will ein Paar vom Leben?

Wir müssen Karriere daher auch vor diesem Hintergrund neu definieren: Ist vertikaler Aufstieg automatisch auch die größere Chance? Geht es immer um Geld? Was will ein Paar vom Leben?

Ich rate Daniel und Tanja, sich genau zu überlegen, nach welchen Kriterien sie ihre Entscheidung treffen. Sonst folgt man allzu leicht gesellschaftlichen Stereotypen, wie etwas sein soll.

Dafür müssen sie sich zuerst über ihren gemeinsamen Lebensplan unterhalten, denn nur daraus können sie individuelle Kriterien ableiten: Warum tun sie die Dinge, die sie tun? Was sind Optionen, die sie verwirklichen wollen? Was wollen die beiden vom Leben? Nur wenige Paare machen sich über ihre Lebenspläne diese Gedanken, die meisten schieben das weit in die Zukunft. Es könnte ja herauskommen, dass die Vorstellungen gar nicht so gut zueinander passen.

So ein Gespräch bietet aber vor allem die Gelegenheit, einen "Match" herzustellen. Oder aber sich auf Zeitabschnitte zu einigen, in der mal der eine und mal der andere seine beruflichen Wünsche erfüllt. Aus dem Lebensplan oder den Lebensplänen ergeben sich dann jedenfalls die Kriterien, die als Basis dienen für die Entscheidung über den nächsten Schritt.

Allerdings: Bei allen Plänen gibt es natürlich immer auch ein Jetzt. Und das ist sehr pragmatisch und braucht keinen Plan. Die Fragen dazu sind stattdessen sehr einfach: Wie viel oder wenig Kultur, Freizeitaktivitäten, Sport brauchen wir? Da spielt aus meiner Erfahrung der Ort, für den man sich entscheidet, eine entscheidende Rolle.

So schön eine Kleinstadt ist, so gewöhnungsbedürftig ist das Leben dort für Großstädter. Die kulturellen Aktivitäten halten sich in Grenzen. Und: Das beschauliche Landleben wird besonders dann problematisch, wenn es mit dem Verzicht auf eine berufliche Erfüllung einhergeht.

Für die Partnerin mit einem Job, der etwas spezieller an Branchenerfahrungen geknüpft ist, wird es in einer kleineren Stadt oft deutlich schwieriger, einen adäquaten Berufsanschluss zu finden. Schnell findet sich dann in Assistenzpositionen wieder, wer nie dahin wollte.

Tanja und Daniel sollten sich also ein paar ruhige Stunden nehmen, um über ihre Zukunft zu sprechen. Dabei können sie die verschiedenen Szenarien durchspielen und Zustimmung und Widerstand bei jedem "messen". Das geht mit einer einfachen "Bauchfühlskala" von 0-10. Wie sehr stimme ich dem Szenario Düsseldorf zu, und wie stark ist mein Widerstand? Am besten auf einen Zettel malen und vergleichen.

Wo bei beiden die Zustimmung am größten und der Widerstand am geringsten ist, kann es hingehen. Und wenn alles nicht so passend scheint, könnte die Jobsuche ja auch noch etwas weitergehen - nur mit mehr Klarheit im Kopf. Dann ist keine Lösung auch eine.