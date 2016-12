Chefinnen und ihr Lebensmotto Mit Laotse an die Spitze

Was haben Moya Doherty, Miterfinderin von Riverdance, Simone Menne, Finanzvorstand bei Böhringer Ingelheim, und Jurate Keblyte, Finanzvorstand beim Roboterhersteller Kuka gemeinsam? Sie haben ein Lebensmotto, das immer mehr zur Strategie wurde. Was ihr jeweiliger Leitsatz ist, haben sie uns in sehr persönlichen Gesprächen verraten - in den tiefen Sesseln des Global Female Leaders Kongresses in Berlin.

"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne." Hermann Hesse

DPA Simone Menne ist seit September 2016 Chief Financial Officer bei Böhringer-Ingelheim, zuvor hatte sie diese Position bei der Lufthansa inne.

"Neuerfindung treibt mich an. Ich war zwar 26 Jahre bei der Lufthansa, aber ich habe alle drei bis fünf Jahre etwas anderes gemacht - auch sehr unterschiedliche Sachen an sehr unterschiedlichen Orten. Wann es Zeit für einen Wechsel war, merkte ich, wenn mir langweilig wurde.

'Was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling.' Das hat angeblich Laotse gesagt, und diesen Spruch finde ich sehr treffend. Denn das Wichtigste ist: Dass man immer wieder rausgeht; dass man keine Angst hat vor Veränderung. Dann kommt noch Hermann Hesse dazu: 'Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.' Die Frage ist ja: Wie erfindet man sich immer wieder neu, um sich immer wieder gut genug den veränderten Gegebenheiten zu stellen?

Ich habe meine Karriere nicht Schritt für Schritt geplant. Mir war nur immer wichtig: Ich will einen spannenden Job. Und ich bin oft ein Risiko eingegangen - mein zweiter Job war beispielsweise in Lagos. Da sagt natürlich jeder: Eine Frau, die das macht, Respekt. Damit fällt man auf. Außerdem habe ich offen gesagt, dass ich Karriere machen will.

In die Topjobs wird nur berufen, wer loyal ist und für etwas steht. Es muss allen klar sein, dass man nicht korrumpierbar ist, nicht opportunistisch - sondern Werte hat und lebt."

"Ich verstehe nicht, warum Leute Angst vor neuen Ideen haben. Ich habe Angst vor den alten." John Cage

Moya Doherty ist eine irische Unternehmerin, Filmproduzentin und Miterfinderin von "Riverdance", einer irischen Tanz- und Bühnenshow.

"Meine ganz persönliche Strategie? Folge deinen Träumen, arbeite hart, akzeptiere kein Nein. Und diese drei Dinge gelten meiner Ansicht nach insbesondere für Frauen.

Selbst die Medien- und Filmbranche, in der ich zu Hause bin, ist noch immer stark männerdominiert. Gewiss, die Dinge sind inzwischen in Bewegung geraten, aber noch immer fühlt sich das Frausein in der Wirtschaftswelt anders an. Das bestätigte auch eine Umfrage, die ich unter weiblichen Führungskräften bei Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Irlands, durchgeführt habe. Das Ergebnis überrascht mich nicht: Ich selbst bin in den Fünfzigerjahren geboren, meine Mutter war damals noch gezwungen, ihren Beruf an den Nagel zu hängen, weil verheirateten Frauen das Arbeiten untersagt war. Das ist noch nicht lange her. Kultureller Wandel folgt seiner eigenen, sehr gemächlichen Strategie.

Wenn ich mir ein Ziel in den Kopf gesetzt habe, versuche ich mein Umfeld vor allem durch meine Leidenschaft dafür zu begeistern. Ich weiß, dass solche Bemerkungen Zyniker auf den Plan rufen, aber denen halte ich den Erfolg von Riverdance entgegen. Hätten Sie in mich investiert, wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass ich eine Bühnenshow mit steppenden Iren in die Welt bringen will und dass ich fest davon überzeugt bin, dass das Millionen begeistern wird? So etwas gelingt einem nur, wenn man eine Vision hat und diese mit einer großen Portion Leidenschaft vorträgt."

"Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden." John F. Kennedy

Jurate Keblyte ist CFO der Kuka Roboter GmbH in Augsburg. Zuvor arbeitete sie fast zehn Jahre bei Giesecke & Devrient.

"Eine Strategie für meinen beruflichen Weg hatte ich nicht. Aber ein Lebensmotto, das immer mehr zur Strategie wurde: Alle sagen, das geht nicht, bis einer kommt, der das nicht weiß, und es einfach tut. Oder in anderen Worten: Einfach machen!

Ich habe mich mit allem auseinandergesetzt. Ob es das deutsche Finanzamt war oder der TÜV wegen meines litauischen Führerscheins. Wenn ich überzeugt bin, dass etwas nicht sinnvoll oder nicht gerecht ist, versuche ich, es zu ändern, und diskutiere es aus, egal mit wem und auf welcher Hierarchiestufe.

Dieses Motto setze ich auch in meinem Arbeitsleben um. Oft erscheinen Dinge unmöglich, bis man sie einfach anpackt. Und häufig muss man den ersten Schritt wagen, um zu sehen, ob eine Lösung zielführend ist."

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Webseite des "Harvard Business Manager". Die ausführlichen Protokolle von Simone Menne, Jurate Keblyte und Moya Doherty lesen Sie im aktuellen Spezialheft zum Thema Strategie.