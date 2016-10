Klischees über Frauen Ich bin 1,60 m - aber nicht süß!

Jana H., Bloggerin:



"'Ich versteh einfach nicht, warum du so dick bist, wenn du doch genauso isst wie ich' , sagte mir eine Freundin kürzlich. 'Und Sport machst du ja auch. Ich hab dich schon beim Handball erlebt und kenne auch deine Yoga-Bilder, so beweglich wie du bin ja nicht mal ich!’ Ich werde oft unterschätzt. Oft ärgert es mich, oft wundere ich mich. So wie jetzt, in dieser Situation mit meiner Freundin.



Ich war ein schüchternes und ruhiges Kind. Meine Grundschulzeit war daher nicht die beste Zeit. Meine Mitschüler mobbten mich, und meine Lehrerinnen bevorzugten die niedlichen Kinder. Oft habe ich zu Hause nach der Schule geweint. Oft wollte ich einfach jemand anders sein. Und noch öfter wollte ich einfach nur dünn sein, und dass die Mädchen aus meiner Klasse mich mögen. Die vier Jahre in der Grundschule waren die Hölle für mich.



Mein Gewicht, was sich in all den Jahren mit der Essstörung angesammelt hat, ist natürlich nicht wie von Zauberhand verschwunden. Aber ich habe mein Gewicht gehalten und habe gelernt, mich zu akzeptieren und mich selber zu lieben. Vorbei sind für mich die Zeiten, in denen ich auf ein schlankeres Leben warte und mein Leben dementsprechend nur mit angezogener Handbremse lebe.



Für einige Menschen ist es daher erstaunlich, dass ich doch 'richtig normal' bin. Ich lasse mich nicht hängen, und ich lasse mich nicht gehen. Ich mache Sport und bin viel unterwegs. Ich schäme mich nicht mehr. Ich entspreche damit nicht dem klassischen Bild einer Person, die an Fettleibigkeit leidet. Ich bin richtig normal. Was auch immer dieses Wort 'normal' bedeuten soll."