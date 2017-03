Tag des Kompliments Das wird man doch wohl noch sagen dürfen!

Wie formvollendet Sie auf diesen Artikel geklickt haben! Nichts verzaubert die Stimmung so schön wie ein Kompliment: Sie sind die Regenbogen der Sprache. Leider entspricht das Klima an vielen Arbeitsplätzen eher sechs Wochen Nieselregen.

Wie soll man da den "Tag des Kompliments", der hierzulande auf den 1. März fällt, in der Arbeitswelt gebührend zelebrieren? Schließlich will man nicht lügen - selbst wenn man dem Emu aus der Unternehmenskommunikation im Fahrstuhl begegnet. Manche Kollegen beherrschen für solche Fälle die Kunst der vergifteten Komplimente: Klingen total nett, sind aber fies, weil erbarmungslos ehrlich. Damit Ihr Bedarf an Giftpfeilen für heute gedeckt ist, haben wir ein paar besonders schöne für Sie gesammelt:

So schön wie noch nie - gallige Komplimente im Job "Das haben Sie besser gemacht, als ich gedacht hätte." Die Beziehung ist geprägt von den geringstmöglichen Erwartungen. "Sie sehen heute aber gut aus!" Über die anderen Tage schweigen wir lieber. "Da haben Sie sehr originelle Verbesserungsvorschläge gemacht." So originell, dass sie keiner umsetzen kann. "Es ist eine Herausforderung, Ihren Posten zu übernehmen!" Sagt der neue Head of Saustall. "Da haben Sie echt mal einen wichtigen Punkt angesprochen." Normalerweise sind Sie für Lappalien zuständig. "Das hätte ich mir nicht träumen lassen." Weder alb noch sonstwie. "Das wäre mir ohne Ihre Hilfe gar nicht aufgefallen." Und genau deshalb hätte ich auf die Hilfe gern verzichtet. "Was ich an Ihnen mag: Sie sind in der Lage, Projekte und Abläufe zu planen und zu managen." Theorie können Sie, aber Sie machen sich nicht die Finger schmutzig. "Sie vertreten Ihr Wissen mit gesundem Selbstvertrauen." Fachwissen wäre aber noch besser. "Sie haben alles ordnungsgemäß erledigt." Fantasieloser Bürokrat.

Auch mit den wirklich netten Komplimenten ist es allerdings nicht immer leicht. Agnes Anna Jarosch vom Deutschen Knigge-Rat warnt vor Schmeicheleien, die einem nicht zustehen. Zum Beispiel: Lobt der Chef den Praktikanten und klopft ihm auf die Schulter, findet in der Regel niemand etwas dabei. Ganz anders wirkt es aber, wenn der Jugendliche umgekehrt zum Vorgesetzten sagt: "Das war richtig gute Arbeit!"

Klasse, dass Sie es bis hierher geschafft haben! Aber nun an die Arbeit. Seien Sie nett, loben Sie ehrlich. Also: Seien Sie wie immer.