Freistellung nach der Kündigung Arbeiten Sie etwa schon für jemand anderen?

Sie haben ein Problem:

In Ihren Augen ist der Job eigentlich schon Vergangenheit, Sie haben einen Aufhebungsvertrag unterschrieben. Ein paar Tage waren Sie noch im Büro, um alles ordentlich zu hinterlassen, danach haben Sie Überstunden abgebummelt, jetzt sind Sie freigestellt, rund ein Vierteljahr lang.

Warum also nicht die Zeit nutzen und sich auf den nächsten Job vorbereiten? Vom Angestelltendasein haben Sie erst mal genug, Ihr Xing-Profil haben Sie deshalb auf "Freiberufler" umgestellt.

Und jetzt das: Post von Ihrer Firma, die Personalabteilung. Ihnen werde nun fristlos gekündigt, weil Sie einer Konkurrenztätigkeit nachgehen. Wer noch von der Firma Gehalt beziehe, könne nicht als Freiberufler in Konkurrenz treten. Von einem Tag auf den anderen ist Ihr Gehalt weg.

Das könnte helfen:

Eine Kündigungsschutzklage. Und Ihre Aussichten wären gar nicht so schlecht.

Zwar stimmt es, dass Sie als Angestellter keiner Konkurrenzbeschäftigung nachgehen dürfen, zumindest nicht ohne die Zustimmung Ihres Arbeitgebers.

Aber in einem vergleichbaren Fall sahen es die Richter gleich mehrerer Instanzen so, dass die Statusänderung auf Xing eben nicht bereits als Konkurrenzbeschäftigung zu sehen ist (Aktenzeichen 12 Sa 745/16). Da ging es um einen Steuerberater, der jahrelang für eine Beratungsgesellschaft gearbeitet hatte, seine Dienste aber auch problemlos selbst anbieten kann.

Bei so einer Klage hat das Gericht abzuwägen: Einerseits hat der Arbeitnehmer das Recht, sich auf die Zeit nach dem Job vorzubereiten. Andererseits darf er dem alten Arbeitgeber dabei nicht schaden. Und so werden in solchen Fällen immer mehrere Aspekte betrachtet, die Grenzen sind fließend.

Worauf müssen Sie achten?

Der Steuerberater hatte seinen Status zwar auf "Freiberufler" geändert, aber offenbar nirgends seine Dienste angeboten, was viele Freiberufler auf Plattformen wie Xing oder LinkedIn tun. Auch war seinem Profil immer noch der bisherige Arbeitgeber zu entnehmen.

Daraus schlossen die Richter: Er hat nicht aktiv Werbung für eine Konkurrenztätigkeit gemacht - also war die Freiberufler-Einstellung nur als vorbereitende Maßnahme zu werten. Und deshalb hätte die Firma auch keine fristlose Kündigung aussprechen dürfen. Zumindest nicht ohne vorherige Abmahnung. Denn gerade, wenn es sich um einen Grenzfall handelt wie hier, muss der Arbeitgeber den Verlauf der Grenze deutlich machen, bevor er zur Kündigung schreitet.

Das heißt:

Wählen Sie als Arbeitnehmer in so einer Situation Ihre Worte mit Bedacht.

Fragen Sie sich, ob man Sie so verstehen kann, dass Sie schon Aufträge annehmen, obwohl sie noch arbeitsvertraglich gebunden sind.

Lassen Sie keine Zweifel an Ihrer Loyalität aufkommen.

Wie das mit fließenden Grenzen so ist: Sicher möchten Sie mit Menschen aus Ihrer Branche über Ihre Zukunft sprechen, und natürlich können das auch Leute sein, die vielleicht schon bald Ihre Kunden sind. Da ist es ratsam, nur wirklich Vertraute anzusprechen, damit es hier nicht zu Missverständnissen und unangenehmen Rückkopplungen mit Ihrem Noch-Arbeitgeber kommt.

Und sonst so?

Mancher Arbeitnehmer ist sich nicht sicher, ob für ihn ein Konkurrenzverbot besteht - in vielen Arbeitsverträgen ist das nicht eigens erwähnt. Die Faustregel dazu lautet: im Zweifel ja. Die Arbeitsgerichte gehen davon aus, dass eine Nebenpflicht des Arbeitnehmers darin besteht, nicht mit der Konkurrenz anzubandeln. Ist ja auch verständlich, wenn man die Perspektive des Chefs einnimmt.

Interessant wird es, wenn ein Konkurrenzverbot auch über die Gültigkeit des Arbeitsvertrages hinaus vereinbart wird, zum Beispiel, damit ein Mitarbeiter bei seiner Kündigung nicht Kunden mit zur Konkurrenz nimmt. Man spricht dann von einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. So etwas muss immer schriftlich vereinbart sein und darf höchstens zwei Jahre dauern. Außerdem hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Entschädigung für diese Zeit. Sie kann allerdings mit anderen Einkünften teilweise verrechnet werden.

Zurück zur Ausgangssituation: Während Sie sich gegen die Kündigung wehren, sollten Sie sich erst recht mit neuen Aufträgen zurückhalten. Es mag ja menschlich nachvollziehbar sein, nach so einer Kündigung zu sagen: Jetzt mache ich mein eigenes Ding, die können mich mal.

Aber wenn Sie mit Ihrer Kündigungsschutzklage Recht bekommen, dann sind Sie formell womöglich weiter angestellt. Mit allen Treuepflichten, die dazugehören - und Konkurrenzverbot. Tun Sie sich also selbst den Gefallen und arbeiten Sie nicht für einen Wettbewerber, so lange so eine Klage noch läuft.