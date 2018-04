Fall eins: Eine junge Frau, Jahrgang 1993, schwanger und arbeitslos, soll acht Wochen vor der Entbindung an einem Kurs teilnehmen, der sie wieder in Arbeit bringen soll. Doch vielleicht will sie nach der Geburt lieber in Elternzeit gehen. Oder eine Ausbildung machen? Das zuständige Jobcenter hatte das offensichtlich nicht geklärt. Die Schwangere bricht den Kurs ab.

Fall zwei: Eine junge Frau, Jahrgang 1994, belegt einen rund dreimonatigen Kurs, der ihr zu einem Job verhelfen soll. Danach ist sie elf Tage lang als Lagerarbeiterin beschäftigt, bevor sie sich arbeitsunfähig meldet. Ein Dreivierteljahr später schickt sie das Jobcenter noch einmal in eine ähnliche "Maßnahme zur Aktivierung Jugendlicher", um sie für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Was das bringen soll? Schwer ersichtlich.

Beide Fälle schildert der Bundesrechnungshof in einer Mitteilung, über die der "Tagesspiegel" zuerst berichtete. Sie ging an das Bundesarbeitsministerium, die Bundesagentur für Arbeit (BA) und die zuständigen Landesministerien und zeigt stichprobenartig auf, was schiefläuft im Geflecht der bundesweit vielen Tausend Maßnahmen, die Erwerbslosen und Jugendlichen helfen sollen, auf den Arbeitsmarkt zu gelangen.

Die Prüfer untersuchten zwischen Juli und November 2015 35 Maßnahmen mit mehr als 600 Teilnehmern und kamen zu folgendem Ergebnis:

Jeder dritte "Leistungsberechtigte" steckte in einem Kurs, der nicht individuell auf ihn abgestimmt war.

Fast jeder zweite Teilnehmer, der seit mehr als drei Monaten einen Kurs besuchte, wurde während dieser Zeit vom Jobcenter weder telefonisch noch persönlich betreut.

Jeder Dritte hatte zuvor schon einen oder mehrere ähnliche Kurse besucht. Davon dokumentierten die Jobcenter in fast jedem zweiten Fall nicht, was die Teilnahme an einer weiteren Maßnahme dieser Art bringen sollte.

Die Jobcenter informierten jeden dritten Teilnehmer vor Kursbeginn nicht hinreichend über den Zweck und die Inhalte der Maßnahme.

Außerdem habe die Bundesagentur für Arbeit 2015, als der Bundesrechnungshof die Untersuchung durchführte, hochgerechnet im Jahr rund 190 Millionen Euro bundesweit für Kursplätze ausgegeben, die nicht besetzt waren. Die Arbeitsagentur weist die Vorwürfe, schlecht zu wirtschaften und Kurse planlos zu belegen, zurück.

Die Kritik ist nicht neu und das Thema komplex. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte jüngst in der "FAZ" ein neues, vier Milliarden Euro teures Förderprogramm für Langzeitarbeitslose an, mit "Coaching und Begleitung".

Das bisherige System bietet beides bereits - und der Staat hat in den vergangenen Jahren an mehreren Stellschrauben gedreht, um Schwächen zu beheben. Doch Bildungsträgern und Gewerkschaften reicht das nicht. Der Überblick:

Wie werden die Kurse besetzt?

Das System ruht auf zwei Säulen: Bildungsgutscheine und Vergabe. Gut 300.000 Menschen bekommen von Jobcentern und örtlichen Arbeitsagenturen jährlich Gutscheine ausgestellt, mit denen sie einen beruflichen Weiterbildungskurs ihrer Wahl besuchen können. Der Bildungsträger reicht den Gutschein dann ein, die BA erstattet die Kurskosten nach vorgeschriebenen Sätzen. Fast 2,8 Milliarden Euro kostet das den Staat im Jahr, inklusive Arbeitslosengeld während der Laufzeiten der Kurse. (Mehr zu den Schwächen des Gutscheinsystems erfahren Sie hier.)

Für andere Kurse kauft die Bundesagentur für Arbeit ein bestimmtes Kontingent ein, und wenn sich zu wenige Teilnehmer finden, bleibt sie auf den Kosten sitzen. Das betrifft vor allem Kurse zur beruflichen Eingliederung, die Langzeitarbeitslose und benachteiligte Jugendliche dabei unterstützen sollen, einen Job oder Ausbildungsplatz zu finden.

Über ihre fünf sogenannten Regionalen Einkaufszentren schreibt die BA diese Plätze aus. Bildungsträger können sich dann bundesweit darauf bewerben. Für rund 580.000 Menschen und gut 2,6 Milliarden Euro kaufte die BA im vergangenen Jahr solche Kurse ein.

Wer bekommt den Zuschlag?

Seit die Europäische Union 2014 eine entsprechende Richtlinie erlassen hat, soll die Qualität bei der Vergabe eine größere Rolle spielen. Die BA bezieht seither zum Beispiel auch mit ein, wie viele Teilnehmer den Kurs abbrechen und wie viele danach eine Stelle finden.

Doch je nach Bereich und Region ist der Wettbewerb hart, und Bildungsträger beobachten, dass der Preis dann immer noch den Ausschlag gebe. "Wenn der Konkurrent um 25 Prozent billiger ist, hat der Träger mit dem besseren Konzept weiterhin keine Chance", kritisiert Walter Würfel vom Bildungsverband BBB.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) vertritt bundesweit einige Hundert kirchliche Träger, die berufliche Bildung für Jugendliche anbieten - und ihre Mitarbeiter in der Regel nach Tarif bezahlen. "Wir sind etwa ein Fünftel teurer als andere Träger und haben große Schwierigkeiten, Maßnahmen zugewiesen zu bekommen", sagt Günter Buck, Referent für Jugendberufshilfe.

Wie wird Qualität gemessen?

Abbruch- und Eingliederungsquoten sind vergleichsweise leicht zu ermitteln. Doch was sagen sie über die Qualität eines Kurses aus? "Teilnehmer in wirtschaftlich schwachen Gebieten haben es viel schwerer, nach dem Kurs einen Job zu finden", sagt Ansgar Klinger, Leiter des Bereichs Berufliche Bildung und Weiterbildung bei der Gewerkschaft GEW.

Auch die Abbruchquoten seien wenig aussagekräftig, kritisiert Günter Buck von der BAG EJSA. Die Träger können sich ihre Kursteilnehmer nämlich nicht aussuchen, sie bekommen sie von den Jobcentern zugeteilt. Und dass die dortigen Betreuer Arbeitslose oder Jugendliche nicht selten in Kurse stecken, die gar nicht zu ihnen passen, prangert der Bundesrechnungshof ebenfalls an.

Die Bundesagentur für Arbeit hat das Problem erkannt und nachgesteuert: Seit Mai 2017 hat sie gut 11.000 Mitarbeiter von Jobcentern und örtlichen Arbeitsagenturen zu Maßnahmen befragt, die sie betreuen. Deren Feedback soll künftig in die Vergabe der Kursplätze mit einfließen. "Der BA ist die qualitativ hochwertige Maßnahmedurchführung sehr wichtig", heißt es aus Nürnberg.

Wie wird der Bedarf ermittelt?

Die Jobcenter müssen den Regionalen Einkaufszentren mehrere Monate im Voraus melden, welchen Bedarf sie für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in ihrem Bereich sehen. Sie müssen also zum Beispiel vorausahnen, wie viele Jugendliche dort eine Ausbildung anfangen wollen - und wie viele vorher oder währenddessen Unterstützung brauchen.

"Das ist viel zu langfristig", sagt Walter Würfel vom Bildungsverband BBB. Denn bis zum Herbst ließen sich solche Dinge für das kommende Kalenderjahr oft noch gar nicht absehen. Es wäre besser, wenn die Jobcenter alle Maßnahmen direkt vor Ort vergeben würden, fordert Würfel. Dann könnten sie schneller und flexibler auf den lokalen Bedarf reagieren.

Trotz zahlreicher Absicherungen, Analysen und Planungen seien Belegungsschwankungen durch Abbrüche oder andere Gründe nicht völlig auszuschließen, heißt es aus der BA. Man bemühe sich aber, freie Plätze unverzüglich durch geeignete Leistungsberechtigte nachzubesetzen.

Das funktioniert mehr oder weniger gut: Das Arbeitsamt vergütete insgesamt 602 Kursplätze, die der Bundesrechnungshof 2015 überprüfte. Davon waren damals nur 466 besetzt. "Wir haben in der Vergangenheit in mehreren Prüfungen die mangelnde Auslastung eingekaufter Maßnahmen beanstandet", schreiben die Kontrolleure. Die Jobcenter sollten den Bedarf doch bitte endlich sorgfältiger ermitteln.

