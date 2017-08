Führung lernen mit Star Trek Autoritär wie Captain Kirk - oder besser sachlich wie Picard?

Die unendlichen Weiten sind wieder ganz nah: Ende September soll die neue Staffel der Weltraum-Saga mit "Star Trek Discovery" anlaufen. Und schon immer flog mit der Enterprise und den anderen Schiffen unsere eigene Gegenwart mit: Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Freiheit, Umweltverschmutzung, Fanatismus - die Crew begegnet auf ihren Flügen den großen Themen der Menschheit.

Das ist eine Herausforderung vor allem für die jeweiligen Führungskräfte auf der Brücke, besonders für den Captain, der immer wieder folgenschwere Entscheidungen zu treffen hat. So kann man anhand der Weltraumsaga eine Sache besonders gut lernen: Wie gute Führung funktioniert.

Denn jeder der Captains hat sein eigenes Leadership-Konzept - und viele Strategien und Techniken sind erstaunlich gut auf Unternehmen übertragbar, selbst wenn dort das diversity management noch nicht so weit gediehen ist, dass Klingonen oder Vulkanier im Team wären.

Lernen Sie aus der Zukunft für die Gegenwart und sehen Sie sich die Führungsstile der fünf wichtigsten Star-Trek-Captains an.

Captain James Tiberius Kirk

imago/Milestone Media William Shatner als Captain James Tiberius Kirk in "Star Trek - Spaceship Enterprise" von 1967

Beste Führungs-Zitate von Captain Kirk Risiko gehört zum Spiel, wenn man auf dem Stuhl dort sitzen möchte. Sie sind der große Logiker, ich bin groß darin, wenn es darum geht, nach vorn zu stürmen, wo Engel furchtsam weichen. (Kirk zu Spock) Ein Meeting ist eine Veranstaltung, bei der Protokolle ('minutes') genommen und Stunden ('hours') verschwendet werden.

Regeln sind Auslegungssache, Regelverletzungen ein Teil von Kirks Stärke. Und er ist natürlich ein Kind seiner Zeit: Heute würde sich Kirk wohl keine drei Monate im Amt halten, bevor er wegen sexueller Verstrickungen, anzüglicher Bemerkungen, Interessenkonflikten oder allzu eigenmächtigen Handelns seinen Posten verlöre.

Dennoch kann Kirk als frühes Beispiel eines vor allem durch emotionale Intelligenz, natürliche Autorität und persönliche Integrität geprägten Führungsstils gelten. Mit Kirk als Chef weiß jeder Mitarbeiter: Der lässt mich nicht im Stich. Der redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, schießt dabei auch übers Ziel hinaus und ist jederzeit bereit, sich für seine Mannschaft zu opfern, die ihrerseits für ihn durchs Feuer geht - als er etwa mit Schiffsarzt McCoy in einer Strafkolonie landet, meutern seine Crew und andere Captains, um die beiden zurückzuholen.

Man muss kritisch anmerken: Vetternwirtschaft gibt es auf der Enterprise auch. Kirk-Buddies wie Spock oder Doktor McCoy können sich darauf verlassen, bevorzugt Rückendeckung zu bekommen - anders als die Mitarbeiter in den unteren Rängen, für die der geflügelte Begriff der "Redshirts" entstanden ist. In vielen Folgen der Serie werden die Statisten in den roten Starfleet-Uniformen an gefährliche Orte gebeamt und kommen dort ums Leben. (Und wer sich fragt, wie man es selbst vermeiden kann, in einem großen Projekt als Redshirt zu enden, dem sei dieser Artikel von Forbes-Autor Alex Knapp ans Herz gelegt.)

Captain Jean-Luc Picard

imago Patrick Stewart als Jean-Luc Picard

Beste Führungs-Zitate von Jean-Luc Picard "Der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten um uns selbst zu verbessern - und den Rest der Menschheit." "Make it so." "Dinge sind nur so lange unmöglich, bis sie es nicht mehr sind."

Jean-Luc Picard vertraut seiner Mannschaft und ist stets bestrebt, individuelle Potenziale zu erkennen und gezielt zu fördern. Seine Stellung als Captain ist zwar durch die militärische Hierarchie abgesichert; aber die wesentlichen Entscheidungen werden auf seinem Schiff im Team getroffen. Fachkompetenz geht ihm dabei über Rang, Chefentscheidungen im Alleingang sind selten. Schließlich muss sich auch Picard hundertprozentig auf seine Leute verlassen können, denn als Captain der Enterprise ist er vor allem eines: ein Krisenmanager - und ein Visionär, dem es darum geht, die grundlegende Idee intergalaktischen Austauschs und gesellschaftlicher Inspiration Wirklichkeit werden zu lassen.

Picard gelingt es dabei auch beim Mitarbeiter-Feedback vorbildlich, Sachebene und Emotionen zu trennen. Hat er eine Entscheidung zu treffen, hört er sich meist zunächst an, was seine leitenden Offiziere zu sagen haben, und trifft auf Basis dieser Informationen seine Entscheidung - für die er dann jedoch alleine gerade steht: "Make it so" ist ein zum geflügelten Wort gewordenes Picard-Zitat, mit dem jede Diskussion dann auch final abgeschlossen ist.

Wenn Sie sich auch im Alltag von Picards Führungsstil inspirieren lassen wollen, sei der Twitter-Account @PicardTips empfohlen:

Picard management tip: If you're on red alert every day, then red alert means nothing. — Picard Tips (@PicardTips) 17. Juni 2017

Captain Benjamin Sisko

imago Avery Brooks als Captain Benjamin Sisko

Beste Führungs-Zitate von Benjamin Sisko Kira: "Ich nehme an, Sie möchten das Büro."



Sisko: "Tja, ich dachte, ich sage erstmal hallo und nehme dann das Büro. Aber wir können es in der Reihenfolge machen, die Sie bevorzugen." Als er bei seiner Ankunft das Büro der Sicherheitsoffizierin für sich beansprucht Ich habe gelogen. Ich habe betrogen. Ich habe Männer bestochen, die Verbrechen anderer Männer zu vertuschen. Ich habe Beihilfe zum Mord geleistet. Aber das Schlimmste ist: Ich denke, ich kann damit leben. (...) Ein schlechtes Gewissen ist ein kleiner Preis für die Sicherheit des Alpha-Quadranten. Ich werde lernen, damit zu leben. - Computer: den gesamten Eintrag löschen. Aus seinem persönlichen Logbuch Hoffnungslose Fälle sind irgendwie verlockend.

Der Kommandant der Raumstation "Deep Space Nine" befindet sich auf diplomatisch vermintem Terrain: Die Station wurde von Kardassianern errichtet, gehört nun aber den Bajoranern, die sich nach langer Unterdrückung ihre Unabhängigkeit erkämpft haben. Natürlich gibt es immer wieder Spannungen zwischen beiden Völkern - und externen Playern. Sisko ist also ein so etwas wie ein Projektmanager, der es mit zwei verschiedenen Firmenkulturen zu tun hat - und zwischen beiden vermitteln muss. Als Externer ist er gut beraten, seinem engsten Stab zu vertrauen und zunächst einmal gut zuzuhören.

"Die meisten von uns, die die Leitung eines Software-Teams übernommen haben, können sich wahrscheinlich mit Sisko identifizieren", schrieben Paul Kimmerly und David R. Webb 2006 in einem Beitrag für Crosstalk, The Journal of Defense Software Engineering. "Seine größte Schwäche war auch die Quelle seiner größten Stärke: Unerfahrenheit. Er war gezwungen, Individuen aus verschiedenen Gruppen zu einen, die verschiedene Fähigkeiten und auch Vorurteile mit ins Team brachten."

Captain Kathryn Janeway

Getty Images/ CBS Kate Mulgrew als Captain Kathryn Janeway

Beste Führungs-Zitate von Captain Kathryn Janeway Drei Dinge darf man als Captain nie vergessen: Steck dein Hemd in die Hose, geh mit dem Schiff unter und lass niemals ein Mitglied deiner Crew im Stich. Ich habe Angst vor dem Tag, an dem alle meiner Meinung sind. Es überrascht mich nicht, dass sie die Regeln etwas zurecht biegen mussten. Sie haben die Oberste Direktive etwas seltener angewendet und dafür öfter die Phaser gezogen. Natürlich würde dieser Haufen heutzutage aus der Sternenflotte rausfliegen. Über Captain Kirk und seine Buddies

Die Kommandantin des Star-Trek-Raumschiffs "Voyager" ist ein wandelndes Kompetenzzentrum: Wo auch immer Probleme auftreten, ob im Labor, der Küche, an der Waffenkonsole oder beim Warpantrieb - Kathryn Janeway weiß, was zu tun ist. Wenn es hart auf hart kommt, wird der jeweilige Mitarbeiter kurzerhand abgelöst, Janeway ist Spezialistin für alles.

Das ist aber nicht nur übergriffig, sondern vermittelt Mitarbeitern auch die Gewissheit, dass die Chefin niemals etwas verlangen wird, wozu sie nicht auch selbst bereit wäre. Ihr Führungsstil ist autoritär und durchsetzt mit impulsiven Elementen - da ist sie dem ersten Captain, James T. Kirk, wohl ähnlicher, als sie gerne hören würde.

Als erster weiblicher Captain steht Janeway natürlich unter besonderer Beobachtung - eine Erfahrung, die viele Frauen in männlich dominierten Bereichen machen.

Captain Jonathan Archer

CBS via Getty Images Scott Bakula als Captain Jonathan Archer

Beste Führungs-Zitate von Captain Jonathan Archer Wenn Ihre Logik nicht funktioniert, werden Sie lauter? Sie waren zu lange auf der Erde. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass ich meiner Moral erlauben könnte, mir in die Quere zu kommen. Erzählen Sie mir nicht, was ich getan hätte, wenn ich selbst noch nicht einmal weiß, was ich getan hätte!

Jonathan Archers Herausforderung als Captain war es, als Pionier Regeln für eine neue Zeit zu entwickeln; der technische Fortschritt der Menschheit (wir reden hier vom 22. Jahrhundert) ist in seiner Ägide schon so weit fortgeschritten, dass sich ganz neue ethische Fragen auftun. Dabei muss er akzeptieren, dass die Vulkanier schon länger im Geschäft sind, was die Erkundung des Weltalls angeht - und muss gegen deren Vorurteile bestehen, aber auch zu einem für beide Seiten auskömmlichen Miteinander finden.

Im Grunde ist Archer so nicht nur Führungskraft, sondern auch Mentee - und muss beiden Rollen gerecht werden. Dabei agiert er für seine Mitarbeiter gerne als Coach, eine Rolle, die dem leidenschaftlichen Wasserballer besonders liegt; auch eine Jugend bei den Pfadfindern hat ihn hier entscheidend geprägt. Archer ist außerdem der erste Captain, der einen Hund an Bord hält. Das mag zu seiner Ausgeglichenheit beitragen.