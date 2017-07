Jetzt mal ehrlich Die 15 häufigsten Bürolügen

Der Kollege ist gerade in einer Besprechung.

Ja, und zwar in einer nonverbalen. Er steht nämlich gerade neben mir und versucht mir pantomimisch klarzumachen, dass jegliche Freude für immer aus seinem Leben weichen würde, wenn ich dieses Gespräch zu ihm durchstellen würde. Ich lasse ihn ein bisschen zappeln und tue so, als würde ich als nächstes sagen wollen "Aaaah, da kommt er ja gerade, Moment". Schließlich soll ihm sehr bewusst sein, dass ich jetzt bei ihm was gut habe.