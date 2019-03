Andreas Kleinerüschkamp, Geschäftsführer der Gesellschaft für Marketing und Service der Deutschen Arbeitgeber



"Unser Unternehmen hat vor zwei Jahren angefangen, die IT umzustellen. Das war unglaublich aufwendig, aber es sollte uns helfen, die Mitarbeiter besser zu vernetzen. Wir sind die Tochtergesellschaft der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und kümmern uns um das Thema Kommunikation. Wir wollten, dass unsere Mitarbeiter leichter in wechselnden Teams arbeiten können - je nachdem, in welchem Bereich sie gerade tätig sind.



Doch dann haben wir festgestellt: IT ist nicht alles. Wir müssen darauf achten, dass wir alle Mitarbeiter mitnehmen und darauf hören, was sie wirklich brauchen. Sie müssen sich einbringen und mehr mitgestalten können, wie sie arbeiten wollen."