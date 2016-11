Sport und Start-ups Wie ein Marathon mich zur besseren Unternehmerin machte

Svetlana Dotsenko, 28, stammt aus Russland und wohnt in Cambridge in den USA. Sie hat das Start-up Project Lever gegründet, das Studenten und Betreuer in den Fakultäten von Hochschulen zusammenführen soll. Ihr Artikel über Marathon und Firmengründung erschien zuerst auf Englisch bei "Fast Company".

"Vor sieben Jahren war ich zum ersten Mal in Berlin. Ich erinnere mich daran, dass ich aus meinem Apartment trat, um die Stadt zu entdecken, und dass ich in eine Gruppe Marathonläufer geriet. Selbst als Zuschauerin war ich völlig überwältigt von ihrer Kraft, Entschlossenheit und Energie.

Ich nahm mir vor, dass ich eines Tages auch den Berlin-Marathon laufen würde - auch wenn ich damals kaum mehr als eine Meile am Stück durchhielt.

Vor vier Jahren habe ich ein Start-up im Bereich digitale Bildung gegründet. Große US-Universitäten registrierten sich bei uns gleich im ersten Jahr, um unsere Plattform auszuprobieren. Diese Anfangstage waren euphorisch. Aber ich wusste, dass die Begeisterung nicht lange halten würde, deshalb gelobte ich, dass ich die Firma mindestens drei Jahre lang fokussiert aufbauen würde, egal was kommt. Es war nicht leicht, das Versprechen zu halten, aber ich habe es geschafft.

Ich dachte, dass es ziemlich ähnlich sein müsse, für einen Marathon zu trainieren. Dass ich das Ziel erreichen würde, wenn ich nur hart arbeitete und nicht aufgäbe. Es stellte sich schnell heraus, dass ich falsch lag.

Mit fortschreitendem Training verstand ich, dass Erfolg von mehr abhängt als nur von gelaufenen Meilen. Marathonläufer arbeiten hart an sich, natürlich, aber es braucht auch bewusste Planung, ausgeklügelte Netzwerke von Unterstützern und eine Bereitschaft weiterzulaufen - selbst wenn man die Ziellinie schon erreicht hat.

Das Marathontraining hat mich drei Dinge übers Unternehmertum gelehrt:

Verbessere dich jede Woche um zehn Prozent

Wie Marathonläufer brauchen Start-up-Gründer und Firmenchefs einen Plan. Beim Laufen ist das Prinzip einfach: Du läufst schaffbare Distanzen an den Wochentagen (drei bis fünf Meilen), am Wochenende läufst du etwas mehr (zehn Meilen) und an zwei Tagen pausierst du. Du verbesserst dich, indem du dir konsequent und stufenweise neue Ziele steckst. Marathonläufer steigern ihre Laufstrecke nur um zehn Prozent pro Woche.

Auch für Start-ups ist Wachstum alles. Der Autor und Programmierer Paul Graham rät Start-up-Gründern, für jede Woche eine Wachstumsrate festzulegen und alles dafür zu opfern, um diese Marke zu erreichen. Ich persönlich bin skeptisch, was das ständige Übertreffen der eigenen ehrgeizigen Ziele angeht. Der Firmenberater Daniel Markovitz sieht das auch so. Er weist darauf hin, dass Teams damit oft demotiviert werden und unmoralisches, risikofreudiges Verhalten begünstigt wird.

Aber verbessere dich nur schrittweise um jeweils zehn Prozent und du wirst überrascht sein, wie schnell du am Ziel bist.

Alles ist ein Teamsport

Selbst ein Marathon ist eine Gruppenleistung. Bevor ich zu laufen begann, dachte ich, dass Marathons was für Einzelkämpfer sind. Die meisten Übungsläufe machte ich allein, langsam, und ohne Trainer.

Bis ich eines Tages mit einem Freund lief, der schneller war - und ich steigerte meine eigene Geschwindigkeit um mindestens 30 Prozent. Immer wenn ich mich mit jemandem zusammentat, lief ich schneller, leichter, stärker und glücklicher.

So sind auch die Zuschauer sehr wichtig, die einem an der Strecke zujubeln. Beim Berlin-Marathon rufen sie die Namen der Läufer, die stehen auf den Trikots. Kinder strecken dir ihre kleinen Hände entgegen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jedesmal eingeschlagen habe! Nette Fremde verteilen Bananen, Wasser und Iso-Drinks. Ein besonders toller Freund flog sogar extra aus den USA ein, um eine kleine Party an der Ziellinie zu schmeißen.

Die meisten Start-ups sind sich einig, dass das Team enorm wichtig ist, aber ich wünschte, wir wären besser darin, einzelne Gründer anzufeuern, wenn es hart auf hart kommt. Ich glaube, dass CEOs und junge Firmen Bestätigungen brauchen, dass das Ziel ganz nahe ist, auch wenn es unerreichbar scheint. Finde nur jemanden, mit dem du laufen kannst, und gib auf jeden Fall allen deinen Fans ein Highfive entlang der Strecke.

Lauf weiter - es ist noch nicht vorbei

Der schönste Moment des Marathons war für mich die Ziellinie. In den Broschüren und E-Mails hieß es vorher, dass das Ziel am berühmten Brandenburger Tor sei. Als ich hindurchlief, dachte ich, ich hätte es endlich geschafft, aber die Läufer um mich herum hielten nicht an.

Es stellte sich heraus, dass das Tor zwar das symbolische Ziel war, aber dass die echte Ziellinie rund 30 Meter dahinter lag. Ich fand den letzten Sprint am härtesten, obwohl ich schon mehr als 26 Meilen gelaufen war.

In Start-ups, wie im Leben, müssen wir oft weiterlaufen, auch wenn wir denken, dass das Schlimmste schon vorbei ist. Es kostet Kraft, Ausdauer, Liebe und Unterstützung, um etwas Großes und Wertvolles zu Ende zu bringen - manchmal mehr als du glaubst geben zu können. Aber grab ein bisschen tiefer und du wirst Reserven finden. Lauf deine 40 Kilometer und die zusätzlichen 30 Meter schaffst du auch noch, bevor du es merkst."

Hier geht's zum Originaltext auf Englisch.