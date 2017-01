Selbstverwirklichung im Job Warum alle Traumberufe die Hölle sind

Zum Autor Matthias Nöllke (Jahrgang 1962) ist Vortragsredner, Journalist und schreibt Sachbücher.

Hast du auch so einen stinknormalen, langweiligen Beruf wie wir alle? Und wunderst du dich auch, ob nicht noch mehr in dir steckt? Ob du wirklich den Rest deines Lebens hier versumpfen sollst? Oder nicht endlich das machen, wovon du schon immer geträumt hast? Ein eigenes Restaurant aufmachen, Popstar werden, Pilotin? Den Regenwald retten oder einen richtig guten Film drehen (das Drehbuch hast du praktisch fertig im Kopf)? Ach ja, das wäre doch was.

Meist lassen wir es dann doch sein. Weil wir uns nicht trauen. Es war ja schon schwer genug, den öden Job zu bekommen, den wir in unseren Tagträumen so gerne an den Nagel hängen würden. Aber wir haben uns an ihn gewöhnt.

Die Kollegen sind doch ganz nett. Oder zumindest mobben sie dich nicht mehr. Vielleicht haben sie gemerkt: Es bringt nichts. Du lässt dich von deiner Stelle nicht so leicht vergraulen. Du bist hartnäckig. Du bleibst. Wie so ein altes Kaugummi, das jemand vor langer Zeit unter die Schulbank geklebt hat und das im Lauf der Jahre so steinhart geworden ist, dass es nicht einmal der Hausmeister wegbekommt.

Das ist auch eine Leistung, finde ich. Einfach mal an seinem Platz bleiben, geduldig ausharren und das Beste daraus machen.

Aber dann passiert es: Es kommt irgend so ein professioneller Mutmacher daher und redet dir ein: Du musst mit deinen Spinnereien ernst machen. Deinen Träumen folgen, denn sie zeigen, was dir wirklich wichtig ist, wofür du "brennst" wie ein Haufen Stroh. Und was immer es ist: Da bist du besonders gut. Da bist du bis unter die Haarspitzen motiviert und begeistert bei der Sache. Da weißt du ganz genau, wofür du die ganzen Opfer bringst und dein Privatleben ruinierst.

Wenn jemand so daherredet, dann solltest du ihn umgehend vor die Tür setzen. Denn Traumberufe sind zum Träumen da und nicht dazu, dass man sie ergreift. Sonst sind sie nämlich die Hölle.

Schau sie dir doch an, die Leute, die ihren Traum zum Beruf gemacht haben. Die sind alle schlechter dran als du. Die rasenden Reporter, die so viel Interessantes erleben, die selbstlosen Ärzte, die stündlich Menschenleben retten, die kreativen Künstler, die aus sich heraus eine eigene Welt erschaffen. Unter denen gibt es bestimmt mehr, die am Rad drehen oder völlig ausgebrannt sind, als unter uns fröhlichen Bürostuhlpupsern.

Wenn du dir dein Leben bis auf die Grundmauern ruinieren willst, dann eröffnest du ein Restaurant. Am besten eines, in dem du all die Spezialitäten anbietest, die du so gerne kochst. Das Problem ist nämlich: Sobald du das zu deinem Beruf machst, ist Schluss mit lustig. Du machst das alles nicht nur, wenn du gerade Lust darauf hast, sondern ständig, Tag für Tag. So 80 Stunden pro Woche. Da vergeht dir der Spaß schon im ersten Monat.

Viele Restaurantbesitzer haben nicht mal Ferien. Wenn sie ihr Lokal zusperren, dann für immer. Und das passiert schneller, als man denkt. Nicht mal die Restaurantretter vom Privatfernsehen können da viel ausrichten. Die meisten Schnitzelstuben, die sie da mit viel Trara aufpeppen, sind kurze Zeit später wieder genauso pleite, wie sie vorher schon waren. Immerhin warten sie damit, bis das Kamerateam abgezogen ist.

Da denkt man doch: Wer macht so was freiwillig? Ganz einfach: Leute, die ihren Traum zum Beruf machen wollen. Die arbeiten sich tot und verdienen nicht einmal viel Geld damit. Denn auch das gehört zur traurigen Wahrheit der Traumberufe: Reich wirst du damit nicht. Das wird zwar immer wieder erzählt. Aber das kannst du vergessen. Zumindest in 99 Prozent aller Fälle.

Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dir jemand Geld nachwirft, weil du in deiner Arbeit Erfüllung findest. Eher versuchen manche, daraus Kapital zu schlagen. Sie kassieren ab. Machen dich fit für deinen Traumberuf, zeigen dir die Tricks der Profis und verkaufen dir alles, was du so brauchst, um ganz vorne mitzuspielen.

Genau darin besteht das schmierige Geschäft der Mutmacher. Ein Mutmacher macht dir nämlich vor allem deswegen Mut, weil er daran kräftig verdienen will. Um viele Traumberufe ranken sich unzählige Vorbereitungskurse, Seminare und unmaßgebliche Zertifikate, die du dir an die Wand hängen, auf deine Internetseite stellen und auf deinen Briefkopf drucken darfst.

Denn natürlich brauchst du das passende Traumberuf-Briefpapier, die Traumberuf-Internetseite und die Traumberuf-Urkundenwand, an der alle vorbeimüssen, die dich aufsuchen. Das alles kostet ein Schweinegeld, das du in deinem Traumberuf nur verdienen kannst, wenn du nebenbei als Bankräuber arbeitest. Oder eben als Mutmacher.