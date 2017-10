Machtverteilung Frauenanteil in Konzernvorständen sinkt

Die Macht in deutschen Konzernen liegt nach wie vor in Männerhand. Besonders rückständig sind nach Informationen des SPIEGEL mittelgroße und kleine Unternehmen, die in den Aktienindizes MDax und SDax gelistet sind. Dort gibt es sogar weniger Vorstandsfrauen als noch vor einem Jahr, so das Ergebnis einer Studie der deutsch-schwedischen AllBright-Stiftung.

"Die CEOs von MDax und SDax umgeben sich bevorzugt mit Spiegelbildern ihrer selbst", schreiben die Autoren der Studie laut SPIEGEL, und liefen so Gefahr, "den Anschluss an eine moderne Führungskultur zu verlieren". (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Die seit Anfang 2016 geltende gesetzliche Frauenquote betrifft nur Aufsichtsräte, keine Vorstände. Der Frauenanteil in den Vorständen der 160 Dax-Unternehmen liegt aktuell bei rund 7 Prozent. Sollte die Entwicklung in dem Tempo weitergehen, wäre das Geschlechterverhältnis dort erst im Jahr 2055 einigermaßen ausgeglichen, so das Fazit der Studie.