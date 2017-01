Tipps für Blender Tun Sie so, als hätten Sie Ahnung

Im Beruf kommt nicht nur der weiter, der gute Leistungen erbringt. Sondern der, der auffällt und im Gedächtnis bleibt. Sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit, kurz SABTA, ist eine Strategie, die sich vor allem in Meetings immer wieder bewährt. Selbst bei totaler Ahnungslosigkeit lässt sich noch ein brauchbarer, kompetenter und intelligenter Eindruck schinden.

Sparsam und zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, entfalten die folgenden Tricks ihre volle Wirkung und verleihen Ihnen die Aura des aufmerksamen Teilnehmers.

1. Betrachten Sie alles aus der Adlerperspektive

Die Dinge aus einem anderen, übergeordneten Blickwinkel zu betrachten, setzt nicht nur Kreativität frei - es wirkt auch ungeheuer smart und souverän. Wenn sich die Gemüter erhitzt und die Kollegen in Details verrannt haben, bewahren Sie die Ruhe und ermutigen alle, kurz innezuhalten und die Sache noch mal im großen Zusammenhang zu sehen. Das lässt Sie sofort clever erscheinen: Dieser Typ behält eben stets den Durch- und Überblick.

2. Zeichnen Sie ein Diagramm

Viele Menschen kritzeln in Meetings - hübsche Blumengebilde, Muster- oder Fantasielandschaften. Manch einer kann sich so besser konzentrieren. Aber den Krickelkrakel-Zeichnungen hängt auch der Ruf an, gelangweilte Zuhörer zu entlarven. Wesentlich smarter wirkt da, wer kleine Diagramme zeichnet und Gehörtes so visualisiert. Balkengrafiken, Kurven oder Mengenkreise bieten dazu reichlich Formenauswahl:

Karrierebibel

3. Wiederholen Sie Schlüsselsätze

Wenn irgendjemand im Meeting etwas sehr Kluges sagt, können Sie das in eigenen Worten zustimmend wiederholen. Natürlich nicht jedes Mal, sondern dosiert. Dabei gibt es zwei Alternativen:

Fragend: "Sie meinen also, ...? Dem kann ich nur zustimmen."

Kommentierend: "Ich finde, was Kollege XY gesagt hat, ist das Entscheidende! Nämlich, dass..."

Wenn Sie diesen Schlüsselsatz auch noch betont und langsam aussprechen, bekommt er Bedeutungsschwere - und Sie selbst ebenfalls. Obwohl der Gedanke gar nicht von Ihnen kam, lässt er Sie smarter erscheinen. Denn Sie haben ihm erst die Bühne gegeben.

Die Masche funktioniert übrigens auch mit Mathe: Übersetzen Sie Zahlen in Proportionen. Jemand sagt, dass die Conversionrate nur 26,4 Prozent betrage - Sie wiederholen: "Nur rund jeder vierte Besucher klickt also?!" Ein solcher Kopfrechner muss einfach klug sein!

4. Bitten Sie den Redner darum, eine Folie zurück zu gehen

Okay, der Kollege wird Sie dafür vielleicht hassen. Aber Meetings sind nun mal dazu da, dass man miteinander spricht. Und mit der Bitte um Wiederholung mutieren Sie unmittelbar zum aufmerksamen Hingucker: Sie sehen Punkte, die andere übersehen haben... Chapeau!

5. Stellen Sie Fragen

Fragen lassen Sie nur dumm aussehen, wenn Sie nach Offensichtlichem fragen oder durch Ihr Nachhaken demonstrieren, dass Sie bisher absolut nicht zugehört haben. Stellen Sie hingegen durchdachte Fragen, die Schwachstellen ansprechen, wichtige Punkte noch einmal neu aufrollen oder bisher unbeachtete Perspektiven öffnen, wirken Sie smart - selbst wenn Sie nicht direkt eine Antwort parat haben.

6. Machen Sie einen Scherz - über sich

Wenn sich andere festbeißen und Fronten verhärten, wird der zum Held, der die Runde auflockert und damit der Debatte wieder die richtige Richtung gibt. Dazu muss man inhaltlich nicht mal ein Experte sein oder Ahnung haben. Hauptsache, der Scherz geht auf eigene Kosten, sonst wirken Sie überheblich.