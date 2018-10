Frauen und Technik! Wie man Mädchen für die Naturwissenschaften gewinnt

Kapitel 1 Beste Voraussetzungen

»CyberMentor«, »ikubiz« oder »MuT«: So klingt es, wenn der Staat mit millionenschweren Programmen Mädchen und junge Frauen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) begeistern will.

Doch der Erfolg der Programme lässt auf sich warten. Der Anteil der Frauen, die in einem MINT-Studienfach ihren Abschluss machen, dümpelt seit Jahren bei 30 Prozent. Bei den Ausbildungsberufen ist die Quote noch magerer: Nur rund acht Prozent der jungen Frauen wählen überhaupt eine Ausbildung im Bereich Naturwissenschaft und Technik.

Eine Ausnahme ist die Medizin. Sind Mädchen gut in Naturwissenschaften, zieht es sie eher ins Krankenhaus oder die Praxis als ins Physiklabor. Der Frauenanteil hat sich bei Ärzten in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Was auch daran liegt, dass sich an dem Berufsbild - früher eine reine Männerdomäne - viel geändert hat und es vielleicht eher weiblichen Stereotypen entspricht:

»Der Arztberuf ist insofern ein sozialer Beruf, weil er es mit der Not von Menschen zu tun hat, die angewiesen sind auf einen Helfer«, so Giovanni Maio, Leiter des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Freiburg.

Für die MINT-Fächer dagegen können sich nur sehr viel weniger Frauen begeistern.



Eine Langzeitstudie unter mathematisch begabten Personen aus den USA, die über 40 Jahre lief, zeigt: Frauen schlagen bei gleicher mathematischer Begabung sehr viel seltener eine Karriere im MINT-Bereich ein als Männer. Die Frauen aus der untersuchten Gruppe entschieden sich häufiger für die Arbeit mit Menschen oder blieben daheim bei der Familie, während die Männer öfter Karriere im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich machten.

Sind all die teuren Förderprogramme also sinnlos? Es gibt Wissenschaftler, die genau das meinen. »Mädchen haben einfach weniger Lust auf Mathematik und Naturwissenschaften, und das ist ihr gutes Recht. Seit seiner Einführung im Jahr 2000 hat der Pisa-Test die Unterschiede in Leistung und Interessen zwischen Mädchen und Jungen jedes Mal wieder aufs Neue bewiesen. Er zeigt: Freude an Naturwissenschaften und Technik lässt sich nicht künstlich herbeizüchten«, so etwa der Schweizer Professor für Volkswirtschaftslehre Mathias Binswanger 2017 in der »Zeit«.

Ganz anders sieht das die Chefin von Microsoft in Deutschland, Sabine Bendiek: »Die Industrie übersieht damit eine wichtige ungenutzte Ressource. Je eher wir eine Strategie entwickeln, um junge Frauen in MINT-Fächern zu stärken, desto besser können wir uns auf die Zukunft vorbereiten und sie gestalten«. Anders gesagt: Wir brauchen dringend weibliche Ingenieurinnen, Pharmazeutinnen und Programmiererinnen, weil es schon jetzt so viele offene Stellen gibt - und es in Zukunft noch mehr werden:

Ende April 2018 waren laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IWD) insgesamt 314800 Stellen in MINT-Berufen zu besetzen: Jobs für Fachkräfte und Akademiker. Ab dem Jahr 2021 rechnet das DIW mit einem zusätzlichen Bedarf von rund 275600 Fachkräften. Und das Jahr für Jahr, vor allem um die demografische Lücke in diesem Bereich zu schließen.

Fehlende Arbeitskräfte

in MINT-Berufen in Deutschland



Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft

Aber es geht nicht nur um den Kampf gegen den Fachkräftemangel. Ein gemischtes Team, eine gemischte Belegschaft, ein gemischtes Unternehmen, in dem Frauen und Männer zusammenarbeiten, ist kreativer und besser als eine reine Männer-Firma.

Die amerikanische Forscherin Anita Woolley hat das in einem Experiment eindrucksvoll bewiesen. Sie ließ verschiedene Gruppen Aufgaben lösen. Teams mit höherem Frauenanteil schnitten dabei deutlich besser ab. Wie kann es gelingen, mehr Frauen für den MINT-Bereich zu begeistern?