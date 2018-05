Gastronomie Die Currywurst ist das beliebteste Kantinenessen

In Betriebskantinen ist die Currywurst weiter ungeschlagen das beliebteste Mittagessen. Auch im vergangenen Jahr lag der Klassiker mit Pommes ganz vorn in der Gunst der Kantinengänger, wie ein deutscher Kantinenkostanbieter am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Seit 26 Jahren steht die Currywurst auf der Menü-Hitliste des Unternehmens demnach ganz oben.

Auf den nächsten Plätzen geht es deftig weiter: Schnitzel mit Bratkartoffeln landeten auf dem zweiten Platz, auf Position drei Spaghetti Bolognese.

Das Unternehmen aus Rheine in Nordrhein-Westfalen beliefert nach eigenen Angaben täglich Betriebskantinen, Senioreneinrichtungen sowie Kitas und Schulen - und versorgt damit insgesamt etwa 550.000 Gäste.

Die Auswahl der Kantinenbesucher dürfte Ärzten allerdings weniger gefallen: Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind in Deutschland zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen übergewichtig. Deftige Gerichte in der Mittagspause können demnach die Gesundheit gefährden.