Studie Mobile Arbeiter schuften (gern) mehr

Zu Hause am Küchentisch, auf der Couch oder im Café - zum Arbeiten müssen viele Arbeitnehmer nicht mehr in der Firma sitzen. Fast 40 Prozent der deutschen Unternehmen bieten ihren Beschäftigten inzwischen die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Aber sind Mitarbeiter im Homeoffice wirklich produktiver und zufriedener?

Zumindest sind sie nicht unzufriedener. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Das zentrale Ergebnis ihrer Studie: Wer außerhalb des Betriebs mit PC, Laptop oder Smartphone arbeitet, hat meist längere Arbeitstage als die Kollegen im Büro, ist aber trotzdem genau so zufrieden.

Sogenannte "mobile Computerarbeiter" arbeiten im Schnitt rund vier Stunden pro Woche länger, halten die gewöhnlich für Arbeitnehmer geltenden Ruhezeiten von elf Stunden zwischen Arbeitsende und -beginn seltener ein und haben häufiger Arbeitstage von zehn Stunden oder länger. Das lasse sich zum Teil damit erklären, dass rund 20 Prozent der mobilen Computerarbeiter Führungskräfte seien, die ohnehin längere Arbeitszeiten haben, heißt es in der Studie.

"Darüber hinaus unterliegen mobile Computerarbeiter auch seltener Arbeitszeiterfassungssystemen", so die Wissenschaftler weiter. "Möglicherweise fällt es einigen Beschäftigten ohne Zeiterfassung auch schwerer, den Ausgleich von Mehrarbeit durch Freizeit einzufordern."

Genau davor warnen Kritiker. Eine Studie der Universität St. Gallen weist etwa darauf hin, dass die ständige Erreichbarkeit das Familienleben und die Gesundheit stark belasten können. Die IG Metall mahnt, die gesetzlichen Grenzen für Arbeitszeiten müssten auch im digitalen Wandel erhalten bleiben.

"Die Flexibilisierung der Arbeitszeit pauschal zu problematisieren, ist durch die Fakten nicht gedeckt", heißt es indes in der IW-Studie. "Bei der Arbeitszufriedenheit, die in Deutschland sowie so sehr hoch ist, gibt es keinen Unterschied", sagt Studienautor Oliver Stettes. "Es gibt insgesamt eine positive Wahrnehmung. Auch die mobilen Computerarbeiter signalisieren: Das passt so für mich." Die Balance entstehe, weil "diese Menschen dafür mehr Autonomie haben, das heißt, sie haben mehr Souveränität zu entscheiden: Wie arbeite ich, wann arbeite ich, was arbeite ich".

So gaben rund 63 Prozent der mobilen Computerarbeiter an, dass sie während der Arbeit jederzeit ein bis zwei Stunden für persönliche Angelegenheiten frei nehmen können.

Für die IW-Studie "Mobiles Arbeiten in Deutschand und Europa" haben die Wissenschaftler Daten der Umfrage European Working Conditions Survey 2015 ausgewertet. Dafür wurden mehr als 43.000 Erwerbstätige aus 28 Ländern der Europäischen Union, der fünf Beitrittskandidaten Montenegro, Serbien, Türkei, Albanien, Mazedonien sowie der Schweiz und Norwegen befragt. Der IW-Auswertung für Deutschland lagen Angaben von über 1600 Angestellten zugrunde.