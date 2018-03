Einmal mit dem Fahrrad ins Büro und zurück - dafür gibt's fünf Dollar. Und wer die Radl-Routine ein halbes Jahr durchhält, bekommt sogar zehn Dollar pro Tag (rund 5,80 Euro). Diese kuriose Regelung gilt in einer Werbeagentur im neuseeländischen Christchurch. Ausgezahlt wird der Bonus gesammelt am Ende des Jahres.

"Ich habe schon länger drüber nachgedacht, dass es großartig wäre, Radfahren zu belohnen", sagte Firmenchef Tim Chesney dem Newsportal "Stuff". "Ich bin selbst begeisterter Radfahrer, und Bargeld ist eindeutig der beste Anreiz." Er ist überzeugt davon, dass sich das morgendliche Radfahren auch auf die Arbeitsleistung auswirkt: "Ich selbst habe das Gefühl, dadurch mehr Energie zu haben."

Seine sechs Mitarbeiter waren von der Idee anfangs allerdings weniger begeistert, in der Werbeagentur gibt es nämlich keine Duschen. Aber schließlich konnten fünf der sechs dem Geldanreiz doch nicht widerstehen. Schließlich kommen bei 250 Arbeitstagen im Jahr auf diese Weise mal eben 2500 Dollar (rund 1470 Euro) mehr aufs Konto. Anfang März ging es los.

"Es macht Spaß bisher", sagte Entwickler Elliot Gimore dem Onlineportal. Es sei zwar eine Herausforderung, sich im Büro von der sportlichen Anstrengung zu erholen, aber "ich muss ohnehin was für meine Gesundheit tun, und das ist besser als eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio". Er fahre morgens durch einen Park, sehe Menschen, die Enten füttern oder Bücher lesen. "Das ist schon was anderes, als immer nur an der Ampel darauf zu warten, dass es Grün wird."

Christchurch rühmt sich als die Stadt mit den meisten Radfahrern in Neuseeland. Ein Netz von 13 Radwegen gibt es schon, weitere sollen folgen.