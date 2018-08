Geflüchtet aus Venezuela Im Untergrund

In Schwaden aus Tränengas ist ein Mann zu erkennen, er steht mitten auf der Straße, vor ihm ein Wasserwerfer und Dutzende schwer bewaffnete Polizisten. In der Hand hält er eine Geige - und spielt.

Fotos dieser Szene aus Venezuela gingen im Frühjahr 2017 um die Welt. Der Geiger heißt Wuilly Arteaga, und zusammen mit Tausenden protestierte er damals gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro und für die Freilassung politischer Häftlinge.

Demonstranten und Sicherheitskräfte lieferten sich heftige Straßenschlachten, mehr als hundert Menschen starben, Dutzende wurden inhaftiert, darunter auch Arteaga. 19 Tage saß er im Gefängnis. Dort sei er von den Wärtern mit Eisenrohren geschlagen worden, sagt er. Auf dem rechten Ohr sei er seither taub.

Nun, eineinhalb Jahre später, spielt er noch immer Geige, aber nicht mehr in seinem Heimatland, sondern in New York - auf "einer der tollsten Bühnen der Welt", wie er sagt: in der U-Bahn.

200 Dollar in vier Stunden

In einer Ecke der U-Bahn-Haltestelle Times Square lässt der 24-Jährige seinen Bogen über die Saiten gleiten. Eine Gruppe junger Leute tanzt zu seiner Musik, Venezolaner begrüßen ihn. 200 Dollar verdient er so in vier Stunden. Sein Traum: Ein Album aufzunehmen und eines Tages auf größeren Bühnen zu spielen.

Das Geigenspielen lernte er in einem staatlichen Jugendorchester in Valencia. "El Sistema", wie der Verbund der Orchester und Chöre genannt wird , ermöglicht es Kindern aus armen Verhältnissen, ein Instrument zu erlernen. Auch Stardirigent Gustavo Dudamel kam so zu seinem Beruf.

Im Untergrund Wuilly Arteagas Protest beginnt im Frühjahr 2017. Am 6. Mai steht er zum ersten Mal in Venezuelas Hauptstadt Caracas auf der Straße, um gegen die Regierung des Präsidenten Nicolás Maduro zu protestieren. Mit der einen Hand reißt er die Violine in die Luft, mit der anderen seinen Bogen. Am 24. Mai wagt sich Artega wieder auf die Straße. Dieses Mal mit Helm und Mundschutz, um dem Tränengas und den Wasserwerfern der Polizei besser standhalten zu können. Andere Demonstranten decken den Geiger mit einem Schutzschild, damit er im Laufen spielen kann. Während die Polizei mit allen Mitteln gegen die Demonstranten vorgeht, spielt Wuilly Arteaga weiter - trotz einer Verletzung am Auge. Doch nur Stunden nach dem Protest muss der 24-Jährige für 19 Tage ins Gefängnis. Dort habe ein Gefängniswärter ihn auf einem Ohr taub geschlagen, sagt er. Heute lebt Wuilly Artega in New York. In seinem spärlich eingerichteten Zimmer sitzt er oft nachdenklich mit seiner Violine im Arm. An vielen Tage fühle er sich allein, sagt er, aber immerhin sicher. Eineinhalb Jahre nach dem Protest trägt Wuilly Arteaga immer noch eine venezolanische Flagge mit sich. Nach Angaben der Uno sind mehr als zwei Millionen Venezolaner ins Ausland geflohen. Immer wieder werden Regierungsgegner festgenommen und im Gefängnis misshandelt. In den USA spielt Arteaga nun weiter auf seiner Geige - in der New Yorker U-Bahn. Dort verdient er bis zu 200 Dollar in vier Stunden.

Doch Arteaga hadert mittlerweile mit der Institution. "Einer meiner Kollegen wurde bei den Protesten getötet, und trotzdem hat die Leitung von 'El Sistema' weiterhin die Regierung von Nicolás Maduro unterstützt", sagt er.

Auch in Venezuelas Hauptstadt Caracas spielte er in der Metro, aber dort ständig in Angst vor der Polizei. "Sie haben mir meine Geige weggenommen", sagt er. "Ich lebte auf der Straße, manchmal habe ich im Müll nach Essen gesucht."

In die USA kam er durch eine Einladung der Stiftung Human Rights Foundation, sie bemüht sich nun um ein Visum für ihn. "Wuilly zeigt, wie man friedlich Widerstand gegen die Gewalt leisten kann", sagt Stiftungsanwalt Roberto González.

Gebracht hat sein Protest freilich wenig: Im Machtkampf mit Maduro haben die Demonstranten den Kürzeren gezogen. Der Präsident hat das von der Opposition kontrollierte Parlament entmachtet und sich für eine weitere Amtszeit wiederwählen lassen. Heute ist die Opposition zerstritten, Maduros Regierung stärker denn je. Und das Land leidet unter gravierenden Versorgungsengpässen. Nach Angaben der Uno sind bereits mehr als zwei Millionen Menschen ins Ausland geflohen.