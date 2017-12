Ausstieg aus Astronautentraining Nicola Baumann will doch nicht als erste deutsche Frau ins All

Sie hatte stundenlang Tests am Computer gelöst, in Rollenspielen gezeigt, dass sie teamfähig ist, Blut-, Urin- und Ultraschalluntersuchungen über sich ergehen lassen und erste Parabelflüge in Russland überstanden. Und jetzt steigt sie aus. Die Eurofighter-Pilotin Nicola Baumann ist nicht mehr Kandidatin der Initiative "Die Astronautin". Das sagte Claudia Kessler, die Gründerin der Initiative, dem SPIEGEL.

Baumann war im April zusammen mit Insa Thiele-Eich zur Siegerin eines einjährigen Auswahlverfahrens für eine Forschungsmission zur Internationalen Raumstation ISS gekürt worden und nahm seither an einem Astronautentraining teil. Laut Kessler gibt es für Baumanns Ausscheiden mehrere Gründe, die sie aber nicht weiter kommentieren möchte. "Es war wohl nicht das, was sie erwartet hatte." Baumann selbst war für eine Stellungnahme noch nicht zu erreichen.

Ziel der Initiative "Die Astronautin" ist es, 2020 die erste deutsche Frau ins All zu schicken. Kessler ist zuversichtlich, dass dieser Zeitplan trotz des Ausscheidens von Baumann noch eingehalten werden kann. "Wir hatten ja noch vier weitere Frauen in der Endauswahl, von denen wird nun eine nachrücken." Eine Auswahlkommission habe schon getagt, die neue Kandidatin werde voraussichtlich im Januar präsentiert.

Dass die Nachrückerin dann gegenüber Insa Thiele-Eich, die ja schon seit April das Training durchläuft, im Rückstand sein wird, sei nicht weiter schlimm, so Kessler. "Sie wird das gut aufholen können. So viel Training gab es in diesem Jahr noch gar nicht."

Welche der beiden Frauen dann tatsächlich zur ISS fliegen darf, soll erst nach dem Training entschieden werden. Die Doppelkür sei international üblich, hatte Jury-Mitglied und Ex-Astronaut Ulrich Walter bei der Bekanntgabe der Siegerinnen erklärt. Wer erste Wahl sei und wer weiter als Back-up zur Verfügung stehe, werde in der Regel ein Jahr vor dem Start der Mission bekannt gegeben.

Der Flug zur ISS soll mit privatem Geld finanziert werden, Kessler kalkuliert mit rund 40 Millionen Euro. Das Geld soll zum Großteil von Sponsoren kommen, die im Gegenzug von der PR der Astronautin, aber auch von ihren Experimenten im All profitieren könnten. "Es sind noch keine Sponsorenverträge unterschrieben, aber wir haben schon viele Meilensteine erreicht und von vielen Firmen Unterstützung zugesagt bekommen", sagt Kessler. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden."