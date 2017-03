Mehr Gehalt statt Rente Niedersachsen will Polizisten im Dienst halten

Niedersachsen will ausgewählte Polizisten dazu bewegen, über das reguläre Pensionsalter von 62 Jahren hinaus zu arbeiten. Dafür stellt das Land einen Gehaltszuschlag von acht Prozent in Aussicht. Angesichts der hohen Arbeitsbelastung der Polizeikönnte die Weiterbeschäftigung erfahrener Beamter für eine Entlastung sorgen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Vorerst gebe es 50 derartige Stellen.

Nach der aktuellen Gehaltstabelle erhält ein Hauptkommissar in der höchsten Dienstaltersstufe ohne Zulagen 3953 Euro brutto im Monat. Arbeitet er mit 62 weiter, bekäme er brutto monatlich fast 320 Euro mehr.

"Die Herausforderungen an die niedersächsische Polizei sind immens", sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius. Dies liege unter anderem am islamistischen Terrorismus und ähnlichen Bedrohungen, aber auch an der zunehmenden Internetkriminalität. "Darum ist es wichtig, dass wir so viele gute Leute in der Polizei haben wie möglich", sagte der SPD-Politiker.

Für die Deutsche Polizeigewerkschaft ist die Maßnahme nur ein Tropfen auf den heißen Stein, die nicht genügend Entlastung bringe. Nach Schätzungen einer Analyse der Hans-Böckler-Stiftung fehlen in den kommenden Jahren 110.000 Polizisten, Erzieher und Lehrer.