Neue Studie Viele Migranten arbeiten für Niedriglöhne - trotz hoher Qualifikation

128 Millionen Menschen leben als Migranten in den 36 OECD-Staaten, innerhalb der EU sind es rund 58 Millionen. Auf dem Arbeitsmarkt müssen sie im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung massive Nachteile in Kauf nehmen: höhere Arbeitslosigkeit, weniger staatliche Unterstützung - und wenn es Jobs gibt, dann sind es häufiger welche im Niedriglohnsektor.

Die Qualifikation der Zuwanderer ist dafür nur teilweise eine Erklärung. Denn tatsächlich sind mehr als ein Drittel der Migranten hoch qualifiziert - und damit ist der Anteil höher als in der einheimischen Bevölkerung. Das zeigt eine Integrationsstudie der EU und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die beim Uno-Migrationsgipfel in Marrakesch vorgestellt wurde.

Details zur Integrationsstudie Was wurde untersucht? Für die Studie wurde die Situation von Migranten und Zuwanderern in den Staaten der EU und der OECD untersucht. Im Mittelpunkt standen dabei die sozioökonomischen Lebensumstände, die Arbeitsmarktsituation, die soziale Integration sowie die Frage, wie sich Geschlecht und Alter bei der Lebenssituation bemerkbar machen. Sind die Ergebnisse repräsentativ? Die Studie basiert auf Daten der nationalen Statistikbehörden. Die Ergebnisse gelten wegen der breiten Datenbasis als repräsentativ, auch wenn die Autoren schreiben, dass der Vergleich nationaler Daten "eine echte Herausforderung" sei. Wer hat die Studie erstellt? Die Integrationsstudie ist ein gemeinsamer Bericht der Europäischen Union (EU, 28 Mitgliedsstaaten) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD, 36 Mitgliedsstaaten). Beide Organisationen haben sie zusammen in Auftrag gegeben.

In Deutschland arbeiten dem Bericht zufolge deutlich mehr Migranten in Jobs für gering Qualifizierte als im internationalen Vergleich. Während im Durchschnitt der EU und der OECD ein Viertel dieser Jobs von Zuwanderern ausgeübt wird, sind es in Deutschland 40 Prozent. Das entspricht auch den Werten von Österreich, Schweden und Norwegen. Noch höher ist der Anteil mit über 60 Prozent in der Schweiz und in Luxemburg.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:

Die Zahl der gut und sehr gut qualifizierten Migranten liegt im Schnitt der 36 OECD-Staaten bei 37 Prozent - und damit höher als bei der einheimischen OECD-Bevölkerung (32 Prozent). Beide Gruppen sind in den vergangenen zehn Jahren um sieben Prozentpunkte gewachsen.

- und damit höher als bei der einheimischen OECD-Bevölkerung (32 Prozent). Beide Gruppen sind in den vergangenen zehn Jahren um sieben Prozentpunkte gewachsen. Innerhalb der OECD sind 38 Prozent der Migranten gering oder gar nicht qualifiziert ; für die einheimische Bevölkerung liegt dieser Wert mit 33 Prozent etwas niedriger.

; für die einheimische Bevölkerung liegt dieser Wert mit 33 Prozent etwas niedriger. 56 Prozent der neu Zugewanderten besuchen in den OECD-Staaten einen Sprachkurs . Der Wert liegt in den nordeuropäischen und in den deutschsprachigen Ländern deutlich höher, nämlich bei 70 Prozent. Dass Deutschland insbesondere Flüchtlingskinder besonders gut fördert, hatte zuletzt auch der Unesco-Weltbildungsbericht festgestellt.

. Der Wert liegt in den nordeuropäischen und in den deutschsprachigen Ländern deutlich höher, nämlich bei 70 Prozent. Dass Deutschland insbesondere Flüchtlingskinder besonders gut fördert, hatte zuletzt auch der Unesco-Weltbildungsbericht festgestellt. Zuwanderer haben öfter Angst um ihren Job (48 Prozent im Vergleich zu 42 Prozent bei einheimischen Arbeitnehmern). Und auch gesundheitlich werden sie benachteiligt: "In allen Europäischen Ländern besteht für Migranten, unabhängig von ihrer Qualifizierung, ein höheres Risiko als für Einheimische, einen Job zu bekommen, der gesundheitsgefährdend ist", schreiben die Autoren der Studie.

Die schlechteren Jobchancen von Zuwanderern führt der Bericht auf strukturelle Gründe zurück: "Fast jeder Arbeitsmarkt innerhalb der OECD benachteiligt fremde Abschlüsse", heißt es in der Studie. So sei innerhalb der EU die Beschäftigungsrate von Migranten mit Nicht-EU-Zeugnissen noch einmal 14 Prozentpunkte niedriger als von Zuwanderern, die einen EU-Abschluss mitbringen.

EU-weit seien 2,9 Millionen hochgebildete Migranten für ihre aktuellen Jobs überqualifiziert. Weitere 2,4 Millionen aus dieser Gruppe sind demnach sogar von Arbeitslosigkeit betroffen. Damit schaden sich die aufnehmenden Länder letztlich selbst, heißt es in dem Bericht.

OECD-Generalsekretär Angel Guerría forderte die Mitgliedsländer auf, die Qualifikation von Zuwanderern gezielter zu nutzen und ihnen damit neue Chancen zu eröffnen: "Es bleibt viel zu tun, wenn es um die Erschließung des bisher ungenutzten Potenzials von Migranten für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Aufnahmeländern geht."