Studie der OECD Die Chancen für Frauen haben sich kaum verbessert

Höhere Bildung zahlt sich für junge Frauen in OECD-Ländern nach wie vor nicht aus: Mädchen besuchen im Schnitt zwar länger eine Schule als Jungs, aber gehen als Frauen seltener einer bezahlten Arbeit nach als Männer. Das geht aus einer aktuellen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor.

Die Organisation widmet sich seit einigen Jahren verstärkt dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Gleichberechtigung sei nicht nur ein wichtiges Menschenrecht, sondern auch ein Schlüssel für eine prosperierende Wirtschaft. In der Studie "The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle" untersucht die OECD, welche Fortschritte in Bereichen wie Bildung, Erwerbstätigkeit und Unternehmertum bereits erzielt wurden.

Die Ausgangslage ist schlecht: Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen vergrößerten sich mit zunehmendem Alter, da sich Mutterschaft oft negativ auf die Gehälter und Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen auswirke, so die OEDC. Frauen sind zudem weniger oft selbstständig und in Führungspositionen unterrepräsentiert, sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst.

Getan habe sich in den vergangenen fünf Jahren zu wenig, kritisiert die OECD in ihrem Bericht. Kleinere Fortschritte sind aus den Statistiken aber abzulesen.

Erwerbsrate bei Frauen über OECD-Durchschnitt

Beim Hochschulabschluss gibt es zwischen Frauen und Männern in Deutschland keinen Unterschied, auch ist der Anteil der Frauen und Männer, die arbeiten könnten, in Deutschland gleich hoch. Doch die Bildung und Kompetenzen von Frauen wird laut der Studie nicht voll ausgeschöpft. Nur knapp 70 Prozent aller Frauen seien zurzeit erwerbstätig. Das seien zwar gut zehn Prozentpunkte mehr als im OECD-Durchschnitt, jedoch weiterhin acht Prozentpunkte unter der von Männern. Darüber hinaus arbeiten knapp 37 Prozent der erwerbstätigen Frauen, darunter viele Mütter, in Teilzeit, verglichen mit 25 Prozent im OECD-Durchschnitt.

Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert

Die Aufstiegschancen in Deutschland sind im Vergleich hingegen etwas schlechter. Der Anteil von Richterinnen und Frauen in Führungspositionen liege mit gut 30 Prozent knapp unter dem OECD-Durchschnitt. Allerdings schafften es mehr Frauen auf Aufsichtsratsposten als im OECD-Vergleich.

Frauen haben größere finanziellen Risiken

Deutschland hat das größte Rentengefälle zwischen Männern und Frauen in der OECD: Die Renten von Frauen sind demnach nur etwa halb so hoch wie die der Männer. Die Zahlen spiegeln zwar die Erwerbstätigkeit der Frauen in der Vergangenheit wieder, aber noch immer ist die Erwerbsrate bei Frauen geringer. Das heißt, mit schneller Besserung ist nicht zu rechnen. Zudem liege der Lohnunterschied bei Männern und Frauen in Deutschland bei 17 Prozent, was sich ebenfalls bei der Rente niederschlägt. OECD-weit sind es 14,3 Prozent.

Frauen in Deutschland litten zudem unter einer Scheidung finanziell stärker: Ihr Risiko, im Falle der Scheidung mehr als 20 Prozent ihres Einkommens zu verlieren, sei etwa zweieinhalb Mal so groß wie das der Männer.

Mehr Anreize für Männer bei der Kinderbetreuung

Deutschland ist eines von zehn OECD-Ländern, die Vätern starke finanzielle Anreize bieten, mindestens zwei Monate Elternzeit zu nehmen. Nach der Reform Mitte der 2000er Jahre stieg der Anteil der Väter, die Elterngeld beziehen, auf über ein Drittel an. Ein weiterer Anstieg ist laut der OECD notwendig, um den Unterschied in der Erwerbsbeteiligung zwischen Männern und Frauen zu beseitigen