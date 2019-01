Gender Pay Gap in Kalifornien Frauen klagen gegen ungleiche Bezahlung bei Google und Oracle

Der amerikanische Softwarekonzern Oracle ist wegen seiner Gehaltspolitik in die Schusslinie geraten. Der Vorwurf: Oracle soll über Jahre Frauen deutlich schlechter bezahlt haben als ihre männlichen Kollegen. Um durchschnittlich 13.000 Dollar sollen Frauen für gleiche Arbeit pro Jahr schlechter gestellt worden sein, heißt es in einer Untersuchung, die mehrere Klägerinnen am Freitag zusammen mit einer Klageschrift bei einem kalifornischen Gericht einreichten.

Erklärtes Ziel der Frauen: eine Sammelklage der mehr als 4200 aktuellen und ehemaligen weiblichen Angestellten in Kalifornien. Die früheren Beschäftigten des Softwarekonzerns beschuldigen Oracle, über Jahre wissentlich und willentlich weibliche Angestellte schlechter bezahlt zu haben als ihre männlichen Kollegen - und damit gegen kalifornisches Recht verstoßen zu haben.

Auch gegen Google läuft eine Klage

Als Beleg legten sie eine Auswertung der Oracle-Lohnbuchhaltung vor. Demzufolge lag das Grundgehalt von Frauen im Mittel rund 3,8 Prozent unter dem ihrer männlichen Gegenparts, die Boni 13,2 Prozent und die Aktienbeteiligungen 33,1 Prozent niedriger. Ungleichheiten, die den Angaben zufolge davon unberührt waren, ob die Betreffenden dieselben Bewertungen seitens ihrer Vorgesetzen erhielten sowie über dieselbe Erfahrung verfügten.

Oracle ist nicht das einzige Unternehmen, das sich aktuell mit einer Klage wegen ungerechter Gehaltspraktiken konfrontiert sieht. Gegen Google läuft in Kalifornien eine ähnliche Klage, der sich bis zu 8300 weibliche Beschäftigte anschließen könnten.

Diskriminierung amtlich festgestellt

Als problematisch für beide Konzerne könnte sich dabei erweisen, dass sowohl bei Google als auch bei Oracle bereits 2017 seitens des US-Arbeitsministeriums eine Diskriminierung weiblicher Angestellter festgestellt wurde. Daraus wurden aber

Oracle wies die Vorwürfe des Arbeitsministeriums damals zurück und erklärte, sie entbehrten jeglicher Grundlage. Der Softwarekonzern stellte laut Presseberichten nach einer entsprechenden Gesetzesänderung im Jahr 2017 lediglich die Praxis ein, Beschäftigte auf Basis deren früherer Verdienste zu bezahlen.

Ob das Gericht in San Mateo die Sammelklage gegen Oracle zulässt, ist noch offen.

Nike ist schon weiter

Ein anderer Weltkonzern hat indes aus ähnlichen Vorwürfen bereits Konsequenzen gezogen und seine Gehaltsstruktur egalisiert: Nike. Der Sportartikelhersteller aus Oregon hob nach einer internen Untersuchung das Gehaltsniveau von mehr als 7000 und damit rund 10 Prozent aller weltweit Beschäftigten an, nachdem zahlreiche Mitarbeiter öffentlich gegen Diskriminierung und Belästigungen innerhalb des Konzerns protestiert hatten.

Zudem kündigte Nike an, seine Bonuspraxis zu ändern und diese statt an subjektiven Kriterien wie der persönlichen Leistung künftig hauptsächlich an Zahlen festzumachen. Im Zuge der Affäre verließen zahlreiche Manager das Unternehmen, darunter auch der einst als potenzieller CEO-Kandidat gehandelte ehemalige Nike-Markenchef Trevor Edwards.

Und auch bei anderen Konzernen schien zuletzt - auch angesichts drohender Klagen - die Sensibilität hinsichtlich fairerer Bezahlung gewachsen zu sein. Zumindest haben mehr als 100 Firmen, darunter auch große Unternehmen wie AT&T, Gap, Mastercard und Target, angekündigt, sich um die Schließung der sogenannten "Gender Pay Gap" zu bemühen.

In Deutschland, wo Frauen laut Statistischem Bundesamt im Durchschnitt bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit rund 6 Prozent weniger verdienen als Männer, haben Konzerne aufgrund dieser Praxis deutlich weniger zu befürchten als in Kalifornien.

Kaum Druckmittel gegen deutsche Konzerne

Zwar greift seit Juli 2017 auch hierzulande ein sogenanntes "Entgelttransparenzgesetz", das Angestellten das Recht gibt, Auskunft über die Gehälter von Kollegen in vergleichbaren Positionen zu erhalten. Es gilt allerdings nur dann, wenn der Betrieb mindestens 200 Beschäftigte hat.

Bislang blieb das Gesetz allerdings weitgehend folgenlos. Laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung löste das Gesetz in den meisten Betrieben keine Aktivitäten aus. Hierzulande haben Betriebe, die das Gesetz ignorieren, bislang aber auch keinerlei rechtliche Konsequenzen zu fürchten.